Gli italiani sono un popolo di disordinati. Alzi la mano chi non lascia capi d’abbigliamento sparsi qua e di là nella propria camera. Poi si spalancano le ante dell’armadio e ci rendiamo conto della nostra negligenza, vedendo spazi liberi o peggio ancora sistemato in modo disordinato. Per tenere un armadio in ordine ogni cosa va al suo posto.

Scopriamo come fare. Faremo la felicità dei nostri genitori per chi vive ancora in casa con loro, oppure del nostro partner. Quando apriamo l’armadio la prima cosa che risalta all’occhio è la confusione di come si mettono gli abiti su ripiani e appendiabiti. Infatti, nel nostro armadio vige sempre una grande confusione. L’armadio diventa un ripostiglio di abiti messi alla rinfusa oppure ricettacolo di abbigliamento che non indossiamo più.

Il restyling dell’armadio

Per eseguire un vero e proprio restyling dell’armadio, la prima cosa da fare è svuotarlo completamente. Questa operazione, può essere utile, in modo da risparmiare tempo, di farla proprio in questi giorni. Ad ottobre, infatti, avviene il cambio di stagione degli abiti dall’estivo all’invernale.

Le buone abitudini

Vi indichiamo le buone abitudini quotidiane per tenere in ordine il proprio guardaroba. Un primo passo è di tenere piegato l’abbigliamento che va sui ripiani. Inoltre pantaloni, camice, giacche vanno messi ognuno sulla propria gruccia. Evitiamo, quell’ assembramento di più camice e pantaloni su una sola gruccia.

Vi sveliamo poi un particolare. Le grucce in metallo non vanno usate nell’armadio. La conseguenza è di trovare i vestiti sul fondo dell’armadio. Una gruccia comoda salvaspazio è quella in vellutino che ha un piccolo gancio. Quest’ultimo serve per appendere una seconda gruccia.

Armadio diviso a spazi

Per ottenere il risultato sperato, dobbiamo dividere l’armadio a spazi, sistemando per ogni ripiano un determinato capo. Per tenere un armadio in ordine ogni cosa va al suo posto. L’uso di scatoloni di varie grandezze può essere di aiuto per mettere maglioni, biancheria intima, maglie e cinture.