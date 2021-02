Il sapone di Marsiglia non dovrebbe mai mancare in ogni casa. Un prodotto ecologico ed economico dai mille utilizzi, non solo per la pulizia di bucato e superfici

Il sapone di Marsiglia è un vero alleato delle più svariate necessità domestiche e personali. È uno tra i prodotti più versatili che ci siano in commercio, perché può essere utilizzato in tantissimi modi. Nei modi più consueti: come la pulizia di bucato, e superfici.

Ma non solo. Anche come soluzione naturale per i parassiti delle piante, come detergente per i nostri amici a quattro zampe, o come soluzione eco per capelli splendenti e puliti.

Il sapone di Marsiglia non dovrebbe mai mancare in ogni casa

È un prodotto ecologico al 100%, con una storia millenaria. La sua formulazione è naturale, realizzata con ingredienti come sodio e olio di oliva. Tra i vari vantaggi è anche economico! Cosa chiedere di più ad un unico prodotto?

È la scelta ideale per chi desidera trovare rimedi efficienti per le problematiche di ogni giorno, prendendosi cura anche dell’ambiente e della tasca.

Per i capelli

Il sapone di Marsiglia è un ottimo rimedio per ottenere dei capelli sani e puliti in profondità. Soprattutto per chi sceglie di non utilizzare uno shampoo aggressivo, ricco di parabeni. Può essere sciolto con un po’ d’acqua e arricchito con degli oli essenziali naturali, per uno shampoo totalmente green che renderà lucidi e forti, capelli secchi e spenti.

Per le piante

Non tutti sanno che il sapone di Marsiglia è un validissimo rimedio contro alcuni parassiti infestanti delle piante, come gli afidi o pidocchi delle piante. Diluire 100 grammi di sapone di Marsiglia in un litro di acqua e nebulizzarlo con cautela sulle piante infestate, sarà un rimedio efficace e naturale per combattere il problema senza creare danno alle nostre piante.

Per il bagnetto dei nostri amici a quattro zampe

Questo versatilissimo sapone, tra le varie opportunità di utilizzo, ci fornisce anche quella di detergente per il bagnetto dei nostri cani. Non danneggia la cute, in quanto prodotto totalmente naturale. In più non infastidirà l’olfatto dei nostri pelosi, con fragranze aggressive per loro.

Per una pelle pulita in profondità

Molti utilizzano il sapone di Marsiglia diluito per la detersione del viso, come rimedio contro acne ed eczemi. La sua azione antibatterica e antisettica può, infatti, alleviare queste problematiche cutanee, senza aggredire la pelle.

Per l’igiene intima

Sempre per lo stesso principio antisettico ed antibatterico di questo prodotto, si può utilizzare anche come detergente intimo. Fare una prova con delle piccole quantità di prodotto, può aiutare a capire se è il prodotto adatto che fa al caso proprio. Gli esperti escludono controindicazioni.

Ecco illustrati alcuni modi alternativi per utilizzare l’efficientissimo sapone di Marsiglia, che oltre all’infallibile pulizia del bucato e delle superfici di casa, offre molto di più.

Provarlo potrebbe essere il modo giusto per conciliare tante esigenze diverse, tra cui l’amore per la propria casa, ma anche per la propria pelle, per i propri animali, piante e soprattutto per l’ambiente, risparmiando oltretutto sulla tasca.

È importante controllare bene l’etichetta prima dell’acquisto, per verificare che il prodotto che si sta acquistando sia sapone di Marsiglia naturale autentico, senza l’aggiunta di altre sostanze.

Abbiamo visto, dunque, perchè il sapone di Marsiglia non dovrebbe mai mancare in ogni casa.