I tre pesci richiestissimi e che costano pochissimo, per fare un pasto da re

Molti preferiscono la carne al pesce, anche perché pensano che il prezzo della prima sia inferiore. In realtà alcuni tipi di pesce costano molto meno della carne, pur essendo un cibo prelibato. Ecco quali sono i tre pesci buonissimi ma che costano meno di tutti.

Il pesce è un alimento prezioso per la nostra salute, ma spesso lo associamo a un costo elevato. In realtà, esistono dei pesci che sono economici, ma non per questo meno buoni o nutrienti. Con alcuni tipi di pesce è possibile fare veramente un pasto da re, pur senza spendere una fortuna. Anzi, probabilmente pagando il prodotto al chilo meno della carne.

Sardine: le regine del Mediterraneo

Le sardine sono dei piccoli pesci azzurri che vivono nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico. Hanno una carne soda e saporita, ricca di proteine, vitamine (A, B12, D), minerali (calcio, fosforo, ferro) e acidi grassi Omega 3. Le sardine sono anche molto versatili in cucina: si possono mangiare crude, fritte, al forno, in umido o in insalata.

Non solo sono buone e nutrienti, ma hanno anche un costo salva portafoglio. Le sardine fresche in confezione da un kg posso costare anche meno di 4 euro al kg. A questo prezzo sarà facile preparare le sardine ripiene al forno spendendo pochissimo, anche per una famiglia numerosa. La ricetta può essere trovata facilmente sul web.

Alici, il secondo dei tre pesci richiestissimi per un pasto da re

Le alici sono dei pesci simili alle sardine, ma più piccoli e dal sapore più delicato. Anche le alici sono ricche di proteine, vitamine (A, B12, D), minerali (calcio, fosforo, ferro) e Omega 3. Le alici si prestano a diverse preparazioni: si possono friggere, gratinare, marinare o usare come condimento per la pasta.

Non è difficile trovare un kg di alici fresche a 5 o 6 euro al kg. Così non sarà economicamente dispendioso cucinare una delle ricette più semplici e sfiziose per gustare le alici, ovvero marinate con limone e prezzemolo. Per realizzarla, basterà andare su un motore di ricerca sul web e cercare la ricetta. Sempre in internet si possono trovare anche decine di video tutorial, per chi oltre a leggere vuole vedere come si prepara questo piatto.

Lo sgombro, il re dei pesci azzurri

Lo sgombro è un pesce azzurro di dimensioni medie che vive nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Ha una carne soda e grassa, dal sapore intenso e caratteristico. Lo sgombro è una fonte eccellente di proteine, vitamine (A, B12, D), minerali (selenio, iodio) e Omega 3. Lo sgombro si può cucinare in vari modi: al forno, in padella, al cartoccio o alla griglia.

Lo sgombro fresco ha un costo medio, al momento della stesura dell’articolo, di circa 7 o 8 euro al chilo. Tuttavia, non è difficile trovare in alcuni punti vendita un prezzo di 6 euro al kg. Anche in questo caso, preparare lo sgombro alla griglia con salsa verde, una delle ricette più facili e gustose, non costerà un occhio della testa. Come per le altre due specialità dei tre pesci richiestissimi, la ricetta può essere facilmente trovata sul web.