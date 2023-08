Quanto costa affittare un camper al giorno, per 3 giorni, per una settimana od un mese? Consigli per le tue finanze personali

Stai programmando un viaggio on the road attraverso i borghi più belli d’Italia? Vuoi partire con tutta la famiglia ma vuoi risparmiare viaggiando in camper? Se ti stai chiedendo quanto costi noleggiare un camper, ecco qualche consiglio e qualche prezzo per orientarti e per gresturie al meglio il tuo bilancio economico.

Molto spesso organizzare una vacanza con tutta la famiglia diventa molto oneroso soprattutto per quanto riguarda i pernottamenti in hotel. Talvolta poi si desidera viaggiare raggiungendo giornalmente mete diverse e prenotare un alloggio per una sola notte in alta stagione è davvero impossibile. Una soluzione a questi problemi potrebbe essere il noleggio di un camper. Vediamo le variabili da cui dipende il prezzo.

Quanto costa affittare un camper: ecco cosa valutare

Sostanzialmente i prezzi per un noleggio di un camper variano in base a:

tipo di veicolo;

periodo;

capacità abitativa.

Un camper può essere di tipo:

van;

semintegrale;

mansardato;

motorhome.

Il tipo a van è di dimensioni ridotte, facilmente gestibile per parcheggi e per affrontare anche strade impegnative. Può esserci anche un modello 4×4 che consente di percorrere strade sterrate disagevoli. È dotato di un piccolo spazio abitativo, bagno chimico, cucinino con minifrigo.

Il camper semintegrale ha lo spazio abitativo totalmente predisposto dietro alla cabina di guida ma ha un vano sopra al posto del guidatore e del passeggero, occupato da mobiletti o dispensa. Fra i vantaggi c’è un minor consumo di carburante per il profilo più aerodinamico rispetto al camper mansardato, che vedremo a breve. Inoltre non supera i 2,8 m di altezza e quindi può essere parcheggiato in una qualsiasi autorimessa.

Il camper mansardato, invece, ha sopra la cabina di guida un vano che ospita i letti di altri passeggeri. Infine il motorhome non ha separazione fra cabina di guida e spazio abitativo. Da molti è considerato il top dei camper. Non tratteremo invece dei caravan perché sono un’appendice, un rimorchio da fissare all’auto tramite calotta.

I prezzi per 2 o 4 persone

Durante il mese di agosto, la maggior parte dei noleggi chiede un periodo minimo di affitto che può variare da una settimana fino a 14 giorni. Inoltre ci sono alcuni costi fissi forfait come le pastiglie per wc chimico, le bombole del gas e la pulizia del serbatoio reflui e possono variare fra le 100 e le 150 €. Nei prezzi del noleggio è solitamente inclusa l’assicurazione RCA, kasko e furto ed incendio.

Alcuni noleggiatori o concessionarie prevedono la possibilità di parcheggio custodito della propria auto durante il periodo del viaggio. Occorre inoltre badare ai km inclusi nel prezzo del noleggio. In alcuni casi c’è un chilometraggio flat, illimitato mentre in altri casi vi è un tetto di km (solitamente 500/1000 km) oltre al quale va pagato un extra a chilometro aggiuntivo.

Per quanto riguarda i prezzi abbiamo fatto un media fra alcune concessionarie italiane, quindi sono tariffe puramente indicative.

Quanto costa affittare un camper?

Le tariffe

Giornaliere

noleggio camper a van per 4 posti letto con km illimitati in alta stagione (agosto) 165-170 € al giorno;

camper semintegrale con 4 posti letto con km illimitati ad agosto 175-185 €;

camper mansardato dai 4 ai 6 posti letti con km illimitati ad agosto 175-185 €;

camper motorhome con 6/7 posti letto può arrivare a 200 € al giorno sempre con km flat.

Per 3 giorni

Purtroppo in alta stagione difficilmente troveremo delle offerte o dei pacchetti, come spesso accade per i ponti e altre festività. Inoltre durante il mese di agosto, come accennato poc’anzi si troveranno delle clausole dove c’è un minimo di giorni per il noleggio (dai 7 ai 14).

camper a van 4 posti letto 495/510 €;

camper semintegrale 4 posti letto 525/540 €;

camper mansardato 6 posti letto 525/540 €;

camper motorhome 7 posti letto 600 €.

Settimana sempre a km illimitati

camper a van 1.155/1.200 €;

camper semintegrale 1.225/1.295 €;

camper mansardato 1.225/1.295 €;

motorhome 1.400 €.

Mensile

In questo caso può essere congeniale una tariffa giornaliera con tetto di chilometri visto che gli spostamenti saranno più ridotti durante un mese di vacanza rispetto a quelli concentrati in pochi giorni. Quindi si può valutare una tariffa con tetto di 100/200 km al giorno a:

camper a van al giorno 110 € e per un mese 3.300 €;

camper semintegrale al giorno 125 € e per un mese 3.750 €;

camper mansardato al giorno 135 € e per un mese 4.050 €;

Ad incidere parecchio è però la cauzione che, sebbene non sia un costo perché se tutto è in regola viene restituita, è comunque abbastanza alta. Può superare anche 1.000 €.

Ecco quindi quanto costa affittare un camper al giorno, per 3 giorni e più.

