Con l’arrivo della primavera, ci dobbiamo preparare a piantare tanti ottimi ortaggi nell’orto. Se partiamo in tempo, entro poche settimane avremo degli spettacolari ortaggi a chilometro zero da utilizzare in tutte le nostre migliori ricette.

Ci sono tanti ortaggi che si possono scegliere in questo periodo, e noi ne consigliamo tre. Vedremo come coltivarli per avere grandi risultati e un raccolto ricco. Questi sono i tre ortaggi che non possono assolutamente mancare se vogliamo un orto degno di questo nome.

Tre ortaggi, migliaia di utilizzi in cucina

Iniziamo parlando dal finocchio. Questo ortaggio è buonissimo crudo, al forno, gratinato, in padella e in tante altre maniere. Data la sua versatilità, è bene piantarne un po’ nell’orto per godere del suo gusto anche più avanti in questa stagione. Assicuriamoci che il clima sia adatto prima di piantarlo: ha bisogno di molte ore di luce e di una temperatura che sia superiore ai 5-8 gradi. Se sbagliamo tempistica, rischiamo di danneggiare il raccolto. Piantiamo il finocchio in un terreno ben drenante, che non faccia stagnare l’acqua, e che sia concimato a dovere con del compost.

Prima di piantare il finocchio, zappiamo e cerchiamo di spianare il terreno. Poi piantiamo assicurandoci di lasciare almeno 25 centimetri tra una pianta e l’altra: questo è un passaggio importante per farle crescere bene. Possiamo seminare oppure prendere delle piantine già parzialmente formate in un negozio apposito.

Irrighiamo regolarmente, teniamo lontane le erbacce, e dopo tre mesi circa avremo dei buonissimi finocchi.

I tre ortaggi che non possono assolutamente mancare ad aprile per un raccolto da fare invidia a tutto il vicinato

Oltre al finocchio, scegliamo anche il ravanello. Questo ortaggio, molto adatto alle insalate, va piantato in questo periodo, non troppo tardi perché teme il caldo. Piantiamo in terreno fertile lasciando circa 5 centimetri tra una pianta e l’altra, assicurandoci di bagnarlo regolarmente. Durante la crescita, cerchiamo di tenere lontani afidi e insetti vari, mentre per fortuna non dobbiamo preoccuparci troppo dei funghi. In poco più di un mese potremo godere del raccolto.

Concludiamo con i carciofi, deliziosi ortaggi che amano il sole e i climi temperati. Il carciofo deve essere piantato in un terreno drenante e ben concimato col compost, le piante devono avere almeno un metro di spazio l’una dall’altra. Il carciofo è una pianta perenne e potrebbe anche durare alcuni anni. Prima di entrare in una fase dormiente per l’estate, ci regalerà una primavera continua di carciofi da raccogliere.

