Molti pensano a rose e limoni ma è questa la pianta da avere in giardino per la sua fioritura bella e profumata

Uno dei primi effetti della primavera ormai arrivata è il risveglio di moltissime piante. Chi ha un giardino molto verde potrà notare fioriture oltre a nuovi germogli e foglie.

Tra le piante fiorite in questo periodo possiamo citare la camelia o la forsizia. Invece, rose, limoni e ortensie si stanno riempiendo di foglie e gemme in vista della fioritura.

Tra le piante più belle di sempre che possono essere messe a dimora in primavera troviamo il glicine. Infatti, molti pensano a rose e limoni ma è questa la pianta da avere in giardino in primavera.

In molti si saranno imbattuti in giardini da cui spuntano i fiori molto profumati e a grappolo di colore viola, rosa o bianco del glicine.

Una pianta che andrà acquista in un vivaio specializzato e per la quale bisognerà scegliere il posto più adatto.

Infatti, rispetto ad altre piante il glicine, oltre ad essere una rampicante, tenderà ad allargarsi a dismisura.

Il glicine è una pianta robusta che dovrà essere sistemata in una zona molto assolata. Tuttavia dal momento che tenderà ad estendersi molto sarà importante trovare una zona in cui non dia fastidio.

Quindi, meglio lontano dai muri di casa e lontano da cancelli o porte. Una pianta che può diventare molto longeva e che, essendo rampicante, cresce bene avvinghiata ad un appoggio. Spesso si scelgono sostegni in legno ma, in questo caso, meglio preferirlo di ferro per evitare di doverlo cambiare dopo pochi anni.

Tuttavia, anche il supporto in metallo a lungo andare tenderà a piegarsi sotto al peso di questa pianta.

Una volta che il glicine si sarà sviluppato diventerà difficile poter cambiare il supporto, a meno di effettuare una potatura drastica.

Nonostante sia molto forte il glicine non tollera il gelo, la salsedine e neppure i terreni eccessivamente ricchi di calcare.

E se non fiorisce?

La fioritura del glicine avviene durante il periodo estivo ma a volte, specialmente per errori colturali, potrebbe non deliziarci con i suoi fiori.

I fiori del glicine, colorati e molto profumati, sono in grado di attirare migliaia di insetti come api ma anche formiche. Un vero spettacolo poter ammirare le api e i bombi alla ricerca di nutrimento attorno ai fiori.

Nel caso in cui non dovesse fiorire, però, la causa potrebbe essere l’errata esposizione.

Infatti, come si scriveva, dovrebbe sempre stare in pieno sole e teme il freddo che ne fa cadere i germogli.

Inoltre, non andrebbe mai concimato con prodotti scelti a caso, farsi consigliare da un garden center il concime più adatto.

In alcuni casi, poi, non c’è nessun errore, semplicemente la pianta nata da seme potrebbe metterci una decina di anni a fiorire.

Una pianta acquistata in vivaio, invece, potrebbe smettere di fiorire per cinque o sei anni una volta messa a dimora.

Si tratta di un modo che ha il glicine per rafforzare l’apparato radicale a scapito dei fiori.

