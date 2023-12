Turbolenze in arrivo per le azioni Telecom Italia-Foto da pexels.com

Ancora una volta le notizie relative al futuro della rete impattano sull’andamento del titolo. Una storia che sembrava ormai conclusa, vendita della rete al fondo Kkr, potrebbe riaprirsi a causa delle azioni legali da parte di Vivendi. Quindi, i tormenti di Telecom Italia sembrano non avere fine.

La notizia che ha affossato il titolo Telecom Italia è che Vivendi potrebbe presentare già il 14 dicembre un esposto contro la decisione del consiglio di amministrazione di Telecom di vendere NetCo al fondo statunitense Kkr. Secondo gli analisti di Intermonte questa notizia era ampiamente attesa dal mercato visto la debolezza del titolo nelle ultime settimane.

Le raccomandazioni degli analisti

Lo spettro delle raccomandazioni degli analisti è molto ampio, ma è mediamente positivo. Il rating medio degli analisti, infatti, è Compra. Le forti differenze si ritrovano anche nei target indicati sul titolo che spaziano da una sopravvalutazione del 20% circa a una sottovalutazione del 70% circa. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione del 37,3%.

I tormenti di Telecom Italia sembrano non avere fine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 13 dicembre a quota 0,2491 €, in ribasso del 3,67% rispetto alla seduta precedente.

Dopo le esitazioni delle settimane precedenti, le ultime tre sedute hanno registrato una forte accelerazione ribassista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Il futuro di breve di Telecom Italia, però, potrebbe dipendere da quello che succederà in corrispondenza del supporto in area 0,2431 €. Come si vede dal grafico, infatti, questo livello già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni e potrebbe nuovamente salvare i ribassisti.

La mancata tenuta di questo livello, quindi, potrebbe avere un fortissimo impatto ribassista e spingere le quotazioni verso i minimi annuali.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 0,2592 €.

