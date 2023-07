I titoli del settore telecomunicazioni non partecipano al rialzo del Ftse Mib: ribasso in arrivo

L’ultima seduta della scorsa settimana ha riservata una brutta sorpresa per gli investitori del settore telecomunicazioni. Sia a livello italiano che a livello europeo, infatti, questo è stato uno dei peggiori settori con ribassi dell’ordine dello 0,5%. In Italia, in particolare, i titoli del settore telecomunicazioni non partecipano al rialzo del Ftse Mib e registrano importanti ribassi. Conseguentemente, e azioni Inwit e Telecom Italia sono state tra le peggiori del listino. Andiamo, quindi, a vedere quale potrebbe essere il futuro per questi titolo del settore telecomunicazioni.

Momento decisivo per il futuro di breve termine del titolo Inwit: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 7 luglio in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 11,665 €.

Uno sguardo attento al grafico seguente permette di capire immediatamente la delicata situazione che sta vivendo questo titolo azionario. Per l’ennesima volta a partire da maggio, infatti, le quotazioni sono a contatto con la fortissima area di supporto a 11,63 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire un ritorno in area 11,958 € come già accaduto nei precedenti rimbalzi.

Ciò vuol dire che solo una decisa rottura di area 11,63 € o di area 11,958 € potrebbe favorire l’inizio di un movimento direzionale.

Per Telecom Italia un forte ribasso potrebbe essere alle porte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 7 luglio a quota 0,2541 €, in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni sono in una sorta di limbo individuata dai livelli 0,2491 € e 0,255 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la nascita di un movimento direzionale. Lo scenario rialzista è indicato in figura dalla linea continua, mentre quello ribassista dalla linea tratteggiata.

