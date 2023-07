5 trucchi per nascondere soldi e gioielli in casa quando si viaggia e si teme un furto-proiezionidiborsa.it

Nuova estate, vecchi problemi. Con le vacanze in arrivo migliaia e migliaia di abitazioni resteranno prive di presidio fisico per un weekend o anche per più giorni. Giocoforza il periodo offre il fianco a male intenzionati dediti a compiere furti in abitazioni rimaste sguarnite. Come e dove nascondere eventuali preziosi e tutto ciò che è di valore? Presentiamo ora i 5 trucchi per nascondere soldi e gioielli in casa quando si viaggia e si teme un furto da parte dei ladri.

Siamo consapevoli che si tratta di un problema alquanto serio, antipatico e devastante (moralmente e materialmente parlando) che va aldilà della portata del nostro articolo. Tuttavia, è innegabile che alcuni stratagemmi riescano più di altri a limitare i danni di eventuali visite sgradite.

Evitare i classici posti

Una prima buona regola è quella di evitare di nascondere tutto ciò che è di valore nei classici posti. Vale a dire in armadi e/o abiti, cassettiere, borse, scrivanie etc.

Parimenti la scelta non dovrebbe ricadere per forza sulla propria camera da letto. È uno dei primi luoghi che un ladro visiterà. Egli sa bene che la gente tende a confondere gli ambienti di casa più personali come la propria camera come quelli più sicuri. Niente di più falso. Meglio prediligere la confusione tipica della stanza dei bimbi tra giocattoli e suppellettili varie in disordine. Oppure una delle tante confezioni di cibo in cucina (frigo e congelatore inclusi), impercettibilmente contraddistinte ma ben camuffate tra le altre.

Evitare di nascondere troppo bene soldi e gioielli

Un altro consiglio è quello di evitare di nascondere troppo bene denaro e oggetti di valore. È vero che un ladro ha sempre fretta di uscire al più presto, ma difficilmente mollerà la presa prima di trovare la refurtiva. In questi casi, infatti, il rischio più serio è quello di vedersi la casa distrutta nel corso della “caccia al tesoro”. Ora, se non è simpatico subire un furto in sé altrettanto può dirsi per le spese “di ricostruzione” sostenute dopo simili tsunami.

Quanti soldi far trovare al ladro?

Bizzarro, e a tratti assurdo, ma anche nei furti la migliore strategia potrebbe essere quella di accettare una piccola perdita invece di subire un danno più grande. Tradotto, forse sarebbe meno peggio lasciare dei soldi a portata di furto sperando che valgano come deterrente, come un incentivo a far uscire il ladro subito da casa. Potrebbero servire quale sacrifico a protezione di un malloppo più consistente o per non subire lo sfascio della casa e doverla poi rifare ex novo.

Si tratta certamente di un passaggio alquanto indigesto e discutibile, ma la vera domanda da farsi è un’altra. Meglio correre il rischio di spendere migliaia di euro per rifare porte, infissi, mobilia ed altro per salvare un collare o 1.000 € o meglio perderne deliberatamente 100 o 200 €? La risposta è molto soggettiva e personale.

5 trucchi per nascondere soldi e gioielli in casa quando si viaggia e si teme un furto da parte dei ladri

Vediamo ora alcuni dei nascondigli “perfetti” per nascondere soldi e gioielli in casa e tutelarsi dai ladri. I posti migliori sono quelli più insoliti e anche relativamente a vista. Pensiamo al vasetto di crema scura per il corpo o l’igiene di medie dimensioni. Basterebbe svuotarlo prima di inserire i soldi in un paio di buste zip lock (una dentro l’altra), riporle nel fondo del vasetto e riempirlo poi del contenuto originario.

La stessa tecnica si potrebbe usare con un acquario con materiale sabbioso sul fondo. Tuttavia, qui il rischio umidità e/o infiltrazioni d’acqua deve portare ad usare molte accortezze e tante precauzioni.

In alternativa possiamo praticare un foro nel muro delle dimensioni opportune. Inseriamo tutto ciò che è di valore, poi lo copriamo con lo stucco e vi inseriamo un magnete. Asciugato lo stucco, diamo una mano di pittura a tutta la parete. In futuro per ritrovare i soldi ci basterà strofinare un altro magnete sulla superficie, che ci dirà dove li abbiamo nascosti.

La banca resta il miglior posto dove deporre i soldi

Tuttavia, oggi come ieri il posto migliore per nascondere dei preziosi o del denaro contante è quello di portarlo in banca. Nel primo caso pensiamo alla cassetta di sicurezza. È vero che è un servizio che costa e non è gratuito, ma la sicurezza che offre non ha eguali. Nel secondo caso pensiamo a quei prodotti che non solo proteggono i soldi, ma li fanno anche fruttare ricchi interessi.

Per chi invece è convinto che è meglio avere una cassetta di sicurezza in casa, allora diamo due consigli. Primo, non acquistarla nel negozio fisico sotto casa, secondo molto meglio montarla da soli. Nessuno, in pratica, dovrebbe sapere che nascosta da qualche parte in casa nostra c’è un box salva valori.