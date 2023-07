Cosa fare in estate per guadagnare qualche euro? Ecco come trovare 5 lavoretti stagionali perfetti per arrotondare

L’estate, per tanti, è tempo di vacanza. Per altri, invece, è l’occasione per guadagnare qualche euro in più. Infatti, sono tanti i lavoretti che si possono fare in questa stagione. Perfetti per arrotondare le proprie entrate, così, magari, da avere qualche soldo da spendere per dei viaggi da fare da settembre in poi. Come questi sette.

Non solo studenti ed universitari, ma anche qualche pensionato potrebbe cercare, in vista di questo periodo, di dedicarsi a lavoretti remunerati. Senza contratto a tempo indeterminato, ma solo per due-tre mesi. Giusto il tempo di mettere da parte le “provviste”, come faceva la formica della favola. Allora, cosa fare in estate per guadagnare qualche euro? Vediamo 5 lavoretti che potrebbero fare al caso vostro.

Sono questi alcuni dei lavoretti che potremmo provare a fare per arrotondare

Pazienza se non si arriverà a guadagnare fino a 5mila euro, come il lavoro dove non licenziano mai e di cui c’è sempre bisogno, ma va bene anche così. Una di queste potrebbe essere la guida turistica. Attenzione, appoggiandosi a una agenzia di viaggio come accompagnatore turistico di gruppi. Nel senso che potete dare una mano con l’organizzazione, viaggiando con i turisti e risolvendo loro eventuali problemi.

Dog sitter, o cat sitter, è un altro dei lavoretti che potremmo fare in estate. Purtroppo, non tutte le strutture accettano animali e uno non ha voglia di lasciare il proprio cagnolino o gatto in pensione. Ecco, allora, che uno studente, ma anche un pensionato, potrebbe arrotondare prendendosi cura dell’animale. Va a casa sua, gli dà da mangiare, provvede ai suoi bisogni, fa attenzione che abbia tutto il necessario per stare bene.

Cosa fare in estate per guadagnare qualche euro? Ecco altre tre idee per arrotondare le proprie entrate

Bagnare le piante per chi è in ferie. Come nel caso del dog sitter, anche le piante, soprattutto per chi ha il terrazzo, richiedono una certa cura. Ci sono modi per irrigare anche da lontano, ma se uno volesse andare sul tranquillo potrebbe “assumere” una persona che possa badare alle sue piante. Certo, dovete fare in modo che l’altro si fidi di voi, perché vi darà in mano le chiavi di casa. Però, è un modo facile per portare a casa qualche soldo in più.

Ci sono anche lavori più faticosi. Gli alberghi e i ristoranti stanno ancora cercando, in molti posti, dei lavapiatti, soprattutto per questi mesi. Così come dei camerieri, anche senza esperienza, soprattutto per i bar, in modo da aiutare a servire vista l’affluenza alta in estate. Anche perché potrebbe diventare un vostro lavoro fisso, con questo stipendio. Insomma, cinque lavoretti che potrebbero aiutarvi ad arrotondare.