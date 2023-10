Le tensioni in Medio Oriente lanciano in orbita il dollaro-Foto da pexels.com

Come sempre accade, i timori a livello globale favoriscono il dollaro che si rafforza contro tutte le principali valute e anche contro l’euro. Inoltre, la propensione degli investitori per le valute più rischiose si è affievolita in seguito ai risultati aziendali poco brillanti che hanno sollevato preoccupazioni sulle prospettive economiche e all’aumento dei rendimenti del Tesoro statunitense.

I timori a livello globale favoriscono il dollaro che si rafforza anche contro l’euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 27 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0564, invariato rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,29% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio di settimana col botto, sul cambio euro dollaro non si vedeva un rialzo giornaliero così importante da luglio, la forza della valuta a stelle e strisce è andata rafforzandosi spingendo la moneta unica europea nuovamente sotto la soglia 1,06.

Rimane, quindi, sempre valido lo scenario che vede le quotazioni muoversi all’interno del trading range 1,0537 – 1,0644. Solo la rottura di uno di questi due livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità al cambio euro dollaro.

Lo scenario ribassista più probabile è quello mostrato in figura. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,0819.

Time frame settimanale

Dopo avere interrotto una serie di undici settimane consecutive al ribasso le quotazioni del cambio euro dollaro sembrano essersi fermate e da cinque settimane si stanno appoggiando sul supporto in area 1,053. Anche nella penultima settimana che ha visto un rialzo come non si vedeva da oltre quattro mesi non ha portato a risultati concreti per i rialzisti. Continua, quindi, ancora il movimento all’interno del trading range 1,0530 – 1,0639.

A questo punto solo un immediato recupero di area 1,0815 potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

