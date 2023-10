Quanto costeranno i viaggi nello spazio e chi potrò permetterseli, le cifre sono assurde

Sono secoli che il sogno dell’uomo è quello di riuscire a lasciare la Terra per poi tornare come se affrontasse un viaggio transoceanico. Le distanze e la tecnologia non permettono ancora di farlo come si vorrebbe ma ci sono tanti miliardari sognatori che stanno investendo e tanti altri che sono disposti a spendere pur di provare un’emozione simile.

Viaggiare nello spazio, il primo ad averlo fatto, ma si trattava di orbita terrestre, fu il mitico Gagarin. Da quel momento quell’esperienza è diventata un’ossessione per gli essere umani. Partire in una navicella come si faceva con il Concorde ma non per cambiare Continente ma per lasciare la Terra. Gli scienziati e gli investitori dicono che un giorno sarà possibile farlo con minori problemi ma le cifre che girano e che sarebbero necessarie per acquistare un biglietto sono stratosferiche.

Costerebbe al giorno d’oggi più di 350.000 euro partecipare a una spedizione che si avvicina a un’avventura simile. La compagnia spaziale è quella del magnate della Virgin Richard Branson che con la sua Virgin Galactic ha già mandato in orbita 4 persone aprendo la stagione del turismo spaziale. Ma le compagnie interessate a questo tipo di business sono diverse, dalla Blue Origin di Jeff Bezos al progetto SpaceX di Elon Musk che intende colonizzare Marte. Bezoz propone viaggi che durano 10 minuti, Branson viaggi da 90 minuti ma che hanno costi superiori ai 450.000 dollari.

Per ora neanche i ricchi possono permetterselo, bisogna essere multimiliardari

Quanto costeranno i viaggi nello spazio? Inizialmente non meno di 350.000 euro e ci metteranno un po’ prima di scendere. Nel mentre però questi investitori racimoleranno un capitale davvero notevole. In seguito alle voci sui viaggi che potrebbero diventare più frequenti, le azioni della società aerospaziale Virgin Galactic sono risalite perentoriamente. A febbraio del 2022 hanno guadagnato il 33% raggiungendo 10,91 dollari. Bisogna però ricordare che il massimo raggiunto da queste azioni era stato di 55,51 dollari a giugno 2021. La lotta tra miliardari rimane accesa.

Grande risalto ha avuto il viaggio fatto dal miliardario Jared Isaacman con la compagnia Blue Origin di Bezos. Il fondatore di Amazon ha detto di aver guadagnato con quella spedizione 100 milioni di dollari tramite la vendita dei biglietti. Intanto il patrimonio di Branson, nonostante il valore delle azioni Virgin siano lontane dai massimi, ha raggiunto un valore da record. Secondo gli ultimi dati sarebbe di 5,4 miliardi di dollari.

Quanto costeranno i viaggi nello spazio e come si svolgerà il turismo spaziale

Sicuramente Branson e gli altri hanno visto e rivisto 2001 Odissea nello spazio, Star Trek e Guerre Spaziali. Organizzare i viaggi che caratterizzano il turismo spaziale che si trova ora agli albori non è uno scherzo. Ma le fasi inziali sono sempre fondamentali per sviluppare il sogno e renderlo realtà. È stato così ogni volta che progresso e tecnologia hanno sconvolto le nostre vite.

Il viaggio per ora viene effettuato attraverso un doppio aereo, uno trasporta l’altro, quello trasportato contiene i passeggeri. Una volta raggiunta quota 16 mila metri i due aerei si sganciano e quello con i passeggeri cade nel vuoto fino a che non si accendono i motori. Si tratta naturalmente di super motori che portano i turisti spaziali al confine con l’atmosfera dove inizia lo spazio. Cioè a 100 km di altezza sopra il livello del mare. La famosa linea Karman. Alla fine altro non è che una incredibile caduta libera ma in assenza di peso per provare la sensazione che provano di solito gli astronauti. In questo consiste per ora il turismo spaziale, per altri voli di fantasia che ci porteranno su altri Pianeti bisogna aspettare ancora qualche anno.