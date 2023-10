5 regole che valgono oro da seguire prima di comprare un’auto usata per fare un vero affare

Vuoi comprare un’auto usata ma non sai come scegliere il modello giusto, il prezzo più conveniente e il venditore più affidabile? Ecco le 5 cose da guardare, per evitare fregature e fare un vero affare.

Dopo il Covid il prezzo delle auto usate ha subito un’impennata. Oggi acquistare un’auto nuova è sempre più costoso e allora molti si rivolgono al mercato dell’usato. Anche perché grazie ai progressi della tecnologia, oggi un’auto è molto più affidabile rispetto a una decina di anni fa. Quindi un mezzo anche con qualche anno è praticamente seminuovo. Purtroppo però, non per tutte le vetture è così. Naturalmente molto dipende da come il precedente proprietario ha tenuto l’auto. Come fare un vero affare? Ci sono 5 regole che valgono oro da seguire prima di acquistare un’auto usata se vuoi fare un vero affare

Controlla il chilometraggio e la storia dell’auto

Il chilometraggio è uno degli indicatori più importanti dello stato di usura di un’auto. Più chilometri la vettura ha percorso, più probabile è che abbia bisogno di manutenzione e riparazioni. Tuttavia, non fidarti solo del contachilometri, che può essere facilmente manomesso. Verifica anche la storia dell’auto, controllando le ricevute dei tagliandi, delle revisioni e delle riparazioni effettuate. In questo modo potrai avere un’idea più precisa delle condizioni meccaniche e della qualità della manutenzione. Anche lo stato dell’usura dei pedali del freno e frizione può aiutare a capire se i km segnati sono veritieri.

Esamina la carrozzeria e la verniciatura

La carrozzeria e la verniciatura sono gli elementi più visibili di un’auto usata e possono influire molto sul suo valore. Osserva attentamente l’aspetto esterno dell’auto, alla luce del sole e in un giorno asciutto. Cerca eventuali segni di ruggine, ammaccature, graffi o differenze di colore. Questi possono indicare che l’auto è stata danneggiata da incidenti, agenti atmosferici o cattiva cura. Chiedi al venditore il motivo di eventuali riverniciature o riparazioni e fai attenzione alla qualità del lavoro svolto.

Verifica le ruote e gli pneumatici

Le ruote e gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità di guida di un’auto. Controlla che i cerchioni siano omologati per il tipo di veicolo e che non presentino deformazioni o crepe. Controlla anche lo stato degli pneumatici, verificando lo spessore del battistrada, la presenza di tagli o bolle e la data di produzione. Gli pneumatici hanno una durata media di 5 anni e devono essere sostituiti quando sono troppo usurati o vecchi.

Prova l’auto su strada

La prova su strada è il momento più importante per valutare le prestazioni e il comfort di un’auto usata. Prima di partire, accendi il motore a freddo e ascolta eventuali rumori anomali o vibrazioni. Controlla anche il funzionamento dei dispositivi elettrici, come luci, clacson, tergicristalli e climatizzatore. Durante la guida, presta attenzione al comportamento dell’auto in accelerazione, frenata, sterzata e cambio marcia. Verifica anche l’efficienza dei freni, dell’ammortizzazione e della tenuta di strada. Meglio sarebbe se il controllo fosse effettuato da un meccanico di fiducia.

5 regole che valgono oro: la quinta è la negoziazione

Prima di comprare un’auto usata, è bene confrontare i prezzi di mercato per il modello scelto. Tieni conto dell’anno di immatricolazione, del chilometraggio, delle condizioni generali e degli accessori. Puoi consultare le quotazioni online di siti specializzati come, oppure confrontare le offerte di altri venditori su portali di compravendita dell’usato. Una volta trovato il prezzo giusto, cerca di negoziare con il venditore per ottenere uno sconto o qualche vantaggio aggiuntivo, come una garanzia o una revisione gratuita.Seguendo questi 5 consigli, potrai comprare un’auto usata con maggiore sicurezza e convenienza. Ricorda sempre di verificare la documentazione dell’auto e del venditore, di stipulare un contratto scritto e di effettuare il passaggio di proprietà. Ed ovviamente assicurati anche di avere una buona assicurazione contro i danni all’auto.