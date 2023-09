Sagre e fiere in Lombardia a settembre: bastano pochi soldi per divertirsi e mangiare bene

In ogni stagione ci sono molti modi per trascorrere bene il tempo libero. Ad esempio possiamo partecipare a degli eventi interessanti durante la settimana o nel weekend. Scopriamo cosa fare in Lombardia a settembre.

Preferiamo di solito andare in giro nelle stagioni calde. Rilassarsi facendo passeggiate, pic nic o prendendo il sole in spiaggia sono attività piacevoli. Durante l’anno, soprattutto in autunno e in inverno, possiamo anche partecipare a delle feste di paese. Con qualche euro assisteremo a spettacoli carini e mangeremo del buon cibo. Le sagre divertono tutti e si spende molto poco. Inoltre sono l’occasione per visitare posti incantevoli insieme a tutta la famiglia.

Alcune sagre e fiere in Lombardia a settembre

Far quadrare i conti spesso è un’impresa difficile. Specialmente al ritorno dalle ferie i soldi per divertirsi con la famiglia possono scarseggiare. Una soluzione sarebbe partecipare in piccole località di provincia a sagre di vario tipo. Musica, balli, piatti locali allieteranno qualche serata. Eccone alcune in Lombardia.

Dal 7 all’11 settembre 2023 si svolge la Sagra del luccio in salsa a Pozzolo sul Mincio vicino Mantova. Gli stand gastronomici sono aperti ogni giorno dalle 19.30, mentre il sabato e la domenica alle 19.00. Si potranno gustare il luccio e piatti tipici mantovani. Ogni giorno si esibiranno dei cantanti e la domenica ci saranno i madonnari e artisti circensi.

Ad Angera nel varesotto nel mese di settembre si svolge “Un lago di… Vino”. Si alterneranno letture, serate musicali, visite guidate, escursioni e assaggi di vino. In particolare dal 24 al 26 settembre si potranno degustare piatti a tema nei ristoranti locali e nei bar. Alcuni eventi sono a ingresso libero o su prenotazione e altri a pagamento.

Restando in tema di vino segnaliamo il Festival Franciacorta in cantina nel bresciano. Dal 16 al 17 settembre si possono visitare le cantine, degustare vini e ricette tradizionali. Sarà anche l’occasione per giri in bicicletta e passeggiate in campagna.

Altri interessanti eventi in Lombardia

Dall’8 al 10 settembre a Cunardo vicino Varese c’è la Festa del fungo. Si potranno mangiare piatti come pasta, risotto, polenta e frittate con i porcini. Presso la Baita del fondista si potrà cenare dalle 19 e la domenica il pranzo inizia alle 12.00.

Dal 22 al 24 settembre 2023 si svolgerà il Cremona musica. Nella città lombarda saranno esposti strumenti musicali come pianoforti, fisarmoniche, fiati, archi. Si terranno tante esibizioni di artisti internazionali e visite guidate per ammirare Cremona. Il biglietto on line costa 16 euro.

Segnaliamo poi due fiere. La MICAM, dal 17 al 20, è dedicata alle calzature, l’HOMI, dal 15 al 18, a moda e gioielli. L’ingresso è riservato agli operatori del settore muniti di pass o biglietto.

Infine ricordiamo che dal 22 al 24 settembre si svolgerà l’Hobby model expo dedicato al modellismo ferroviario, navale, militare ecc. L’evento si svolge nel Parco di Novegro a Segrate, Milano. Il biglietto on line costa 8,70 euro più 1,30 di commissioni.

Queste e altre sagre e fiere in Lombardia a settembre potranno essere uno svago interessante a prezzo contenuto.