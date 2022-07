Rispetto a quello di plastica, il tappo di sughero viene allo stesso modo utilizzato per la chiusura di contenitori per alimenti. Principalmente per le bottiglie contenenti liquidi e in particolare per le bottiglie di vino.

Quella di utilizzare il tappo di sughero come chiusura è una tradizione che arriva davvero da molto lontano. Così come al giorno d’oggi quello di sughero è il tappo tipico utilizzato per le bottiglie di champagne. Detto questo, vediamo dove trovare e quindi dove acquistare al bisogno i tappi di sughero. E vediamo anche, nel pieno rispetto dell’ambiente, come i tappi di sughero devono essere correttamente smaltiti.

I tappi di sughero, dove si comprano e dove si buttano per la raccolta differenziata dei rifiuti

Nel dettaglio, i tappi di sughero, a partire da quelli per il vino, hanno dei costi che sono molto contenuti e si possono pure acquistare online. In genere, l’acquisto dei tappi da sughero è a confezione. Per esempio, una confezione da dodici tappi, ma anche da 50 e fino ad arrivare a 100 tappi di sughero acquistabili tutti in una volta. Soluzione molto utile per chi magari in campagna sta preparando il vino da mettere in bottiglia ad invecchiare.

Questa è sostanzialmente la risposta, dunque, alla domanda dove si comprano i tappi di sughero. Ma passiamo ora a come devono essere correttamente smaltiti per la raccolta differenziata dei rifiuti e pure quali sono le idee creative per il riciclo.

Dove buttarli?

Rispetto a quello di plastica, il sughero è un materiale completamente compostabile trattandosi di legno naturale. Quindi, tutti i tappi di sughero da destinare ai rifiuti possono essere inseriti, per quel che riguarda la raccolta differenziata, nella sezione relativa all’umido o all’organico. In più, come fertilizzante, quelli sbriciolati si possono pure unire al terriccio per le proprie piante.

Così come, per chi non ha piante e per chi non vuole buttare i tappi di sughero, c’è sempre la possibilità del riciclo. Sono tante, infatti, le possibili idee su come riciclarli. Per esempio, creando delle bobine per i fili da cucito oppure utilizzandoli per creare dei segnaposto.

Inoltre, i tappi di sughero si possono pure riciclare come materiale per la creazione di sottopentole, per assorbire gli odori all’interno del frigorifero e, in generale, per creare delle installazioni utilizzando altri materiali da riciclo.

