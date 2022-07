La nostra vita ormai si svolge in piena simbiosi con i telefoni. Con quest’ultimi, infatti, intratteniamo un rapporto davvero stretto, ma che non esita talvolta a essere complicato e problematico. Svariate volte capita presentino qualche incomprensibile intoppo nei loro funzionamenti e che davvero non si capisca proprio come si possa agire.

Un impiccio alquanto frequente nonché antipatico, si verifica quando il telefono non riesce a caricarsi completamente. Inutilmente ci troveremo a osservare il simbolo della batteria sullo schermo e a constatarne la mancanza di avanzamento.

Per risolvere, non ci resterà che capire perché il telefono Android o iPhone non carica a 100.

Controlli da fare

Prima di tutto, quando il cellulare non carica, vi è da assicurarsi che gli appositi strumenti siano idonei. Dunque dovremo controllare cavo e riduttore del caricabatteria e accertarci siano quelli originali. Infatti, può capitare di comprare cavi che sembrano identici ma non attestati dallo stesso marchio, e che improvvisamente potrebbero non funzionare. Una situazione che i modelli di iPhone solitamente tendono a comunicare tramite una notifica sullo schermo. Assicuriamoci anche, che il caricatore sia quello giusto, un voltaggio differente può ostacolare la completa carica.

Il passo successivo sarà accertarsi che funzionino. Basterà inserire il cavo in una porta usb e utilizzare un altro cavo, se disponibile, col riduttore. Se dovessimo notare un deterioramento del cavo, una soluzione momentanea potrebbe essere avvolgere la parte lesionata con del nastro isolante. Talvolta il logoramento potrebbe essere interno, una situazione che si evidenzierà spostando più volte il cavo. In questo caso, provando, potremmo trovare una posizione in cui potrebbe essere in grado di funzionare.

Perché il telefono Android o iPhone non carica a 100 né aumenta la percentuale e come risolvere

I problemi, però, del mancato completamento del ciclo di carica potrebbero anche non essere esterni al telefono. Potrebbe ad esempio dipendere dalla porta dello stesso, che potrebbe risultare danneggiata.

Talvolta poi la batteria che non avanza nella carica potrebbe anche essere un problema di aggiornamenti e di software. Dunque, facciamo gli aggiornamenti se presenti. In alcuni casi, anche spegnere e riaccendere il telefono potrebbe funzionare.

Altre volte, in realtà, il telefono si starebbe caricando ma sarebbe semplicemente la percentuale sullo schermo a non aggiornarsi. In questo caso converrà andare nelle impostazioni e reimpostare tale opzione.

In alcuni casi, anche calibrare la batteria potrebbe tornare utile. Bisognerebbe fare scaricare il telefono completamente, porlo spento a caricare. Una volta completata la carica, bisognerebbe lasciarlo attaccato a caricare un’altra oretta. Dopo un quarto d’ora, accenderlo e rimetterlo a caricare per qualche minuto per accertarsi funzioni.

Se arrivati fin qui ancora non avessimo risolto la situazione, potrebbe trattarsi di un’impostazione che carica lentamente la batteria per non deteriorarla. In questo caso bisognerà disattivarla.

Vi è poi un fattore esterno che potrebbe bloccare il caricamento, l’eccessivo calore. Ostacolerebbe il raccoglimento di energia della batteria. In questa situazione sarà meglio porre il telefono a caricare in un luogo fresco e ventilato.

L’ultima opzione per risolvere, è resettare il telefono e riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Qualora tutto ciò non avesse funzionato, il problema sarà presumibilmente della batteria e potrebbe essere da sostituire.

Lettura consigliata

Per risparmiare la batteria dell’iPhone o di un telefono Android ecco 5 mosse che la farebbero durare più a lungo