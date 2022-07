Le ricette con le erbe aromatiche e con le spezie hanno in genere sempre una marcia in più. Perché alle pietanze si aggiungono gli aromi, i sapori e i profumi che rendono nel complesso i piatti serviti a tavola ancor più appetitosi. Da questo punto di vista non fa eccezione l’alloro che, noto anche come pianta dalle spiccate proprietà benefiche naturali, si presta ai più svariati usi pure in cucina.

Come usare l’alloro in cucina per dare alle ricette di pranzo e cena un tocco più deciso

In particolare, l’alloro si aggiunge prima di tutto nelle salse e nei sughi. Nonché per la preparazione dei primi piatti e pure per i secondi piatti. Non solo quelli a base di carne, ma anche per i secondi piatti a base di pesce. Fino ad arrivare all’uso dell’alloro pure per la preparazione dei contorni.

Questa, in prima battuta, è la risposta come usare l’alloro in cucina. Ma vediamo ora di fornire alcuni spunti per le ricette dove davvero l’alloro non può mai mancare. Dall’insalata di pesce al pollo arrosto, passando per le zuppe e per la cacciagione.

In quali piatti è presente e quando si può raccogliere

Per esempio, per quel che riguarda i secondi piatti che sono a base di pesce, l’alloro è uno degli ingredienti presenti nell’insalata di mare, nel baccalà mantecato e nell’insalata di polpo e patate. Mentre per quel che riguarda i secondi piatti che sono a base di carne, l’alloro è presente non solo nella ricetta del pollo arrosto, ma anche in altri secondi piatti raffinati, gustosi e da leccarsi i baffi come il vitello tonnato e il coniglio alla ligure.

L’alloro, inoltre, trova spazio in cucina, specie d’inverno, nella classica zuppa di lenticchie e nella zuppa di ceci. Nonché nella pasta e fagioli e nel classico minestrone invernale di verdure.

Dopo averlo raccolto e lavato, le foglie dell’alloro in cucina si possono utilizzare e si possono aggiungere nelle ricette fresche ma anche essiccate. Ma è la foglia fresca di alloro quella che garantisce ai cibi un sapore che è più deciso. Inoltre, per la raccolta della pianta aromatica, l’alloro si trova praticamente tutto l’anno essendo una pianta sempreverde. Che ha peraltro nelle zone del Mar Mediterraneo il suo habitat naturale.

