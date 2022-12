I single del Cancro potrebbero restarlo ancora per poco, come questi segni che brinderanno in due

Per l'oroscopo questi segni brinderanno in due-proiezionidiborsa.it

L’oroscopo della prossima settimana prevede per i single di 3 segni zodiacali l’amore entro Capodanno e c’è chi potrebbe vincere soldi al Gratta e Vinci. Curiosi di sapere di chi si tratti? Lo rileviamo in questo articolo.

Gli acquisti natalizi stanno assorbendo le energie dell’Ariete. Ci teniamo a fare bella figura, ma dobbiamo fare i conti, purtroppo, con un conto in banca che non ci permette follie. A volte, però, un fai da te fatto col cuore viene più apprezzato. Per il Toro sono giorni di grande organizzazione. Stiamo pensando a dove andare a Natale e le giornate che ci separano dal 25 dicembre vengono vissute come una seccatura. Dovremmo imparare a rilassarci.

Gira veramente tutto male ai Gemelli, soprattutto al lavoro, dove c’è chi ci sta volutamente denigrando. Attenzione, perciò, a fidarsi troppo di chi riteniamo amico. In realtà, sta facendo il doppio gioco e potremmo pentircene.

Grandi novità per il Cancro, mentre la frenesia animerà le giornate della Vergine

I single del Cancro potrebbero restarlo ancora per poco. Prima del 31 dicembre, infatti, partecipare a una serata riservata ai cuori solitari ci farà incontrare la persona giusta. Essere troppo timidi non aiuta. Tiriamo fuori gli artigli e prendiamoci quello che ci meritiamo.

Anche per il Leone gli astri dicono di osare in amore. Molti single, prima della fine delle festività natalizie non saranno più tali. E chi ha problemi di coppia, vedrà delle luci nel suo orizzonte. Attenzione ai piccoli segnali di salute che ci dicono di fare qualche esame in più.

L’imminente periodo natalizio scatena la frenesia nella Vergine. Anche troppa, perché essere effervescente finirà per crearci problemi di convivenza con le altre persone. Ve bene essere un po’ sopra le righe, ma attenzione che non tutti hanno voglia di festeggiare.

Una fiamma dal passato spunta nella vita dello Scorpione e il Sagittario farebbe bene a pensare alla famiglia

La Bilancia ha qualche problema economico che potrebbe risolversi a breve. Ci arriverà, infatti, un aiuto insperato da una persona inaspettata che ci ridarà fiato. E giocare col Gratta e Vinci non è una cattiva idea.

Tutto sommato, un po’ di tranquillità per lo Scorpione prima di scatenarsi per le feste. Dove saremo, come sempre, i grandi protagonisti, soprattutto a livello familiare. Una fiamma del passato, però, ci contatterà in questi giorni. Cosa fare?

Il Sagittario sta dando troppo spazio al lavoro, sacrificando la propria vita privata. Che è un errore, perché siamo sempre scontrosi e facciamo pesare sugli altri la nostra insofferenza. Attenzione, però, a non tirare eccessivamente la corda.

I single del Cancro potrebbero restarlo ancora per poco e gira bene anche all’Acquario

Per il Capricorno, tutto sommato, sono giorni positivi. Niente di clamoroso, ma ogni piccola cosa sembra incastrarsi nel modo giusto. Dovremmo, semmai, essere meno altruisti e pensare, ogni tanto, di più a noi stessi.

Incredibile il fascino che emana l’Acquario, mai così al centro del Mondo. Dal punto di vista amoroso, non ci è mai andata così bene. È il caso di approfittarne. Basta, però, che non sia un Ariete, per non rischiare le corna.

Calma piatta per chi è nato sotto il segno dei Pesci. E, forse, è arrivato il momento di concentrarci più su di noi e su quello che vorremmo dalla vita. Liberandoci da troppe costrizioni mentali e imparando a essere un po’ più leggeri.