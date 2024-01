I settori più interessanti su cui investire nel 2024 secondo Thomas Mucha

Quali sono i settori su cui potrebbe essere meglio investire nel corso di quest’anno? Vediamo alcuni di quelli più consigliati dagli analisti e la posizione di Thomas Mucha di Wellington, che mette in luce le possibilità offerte da settori talvolta trascurati.

Già in passato abbiamo trattato i settori più interessanti su cui investire nel corso dell’anno corrente. Tra questi, ad esempio, c’è quello immobiliare, che potrebbe riservare succose occasioni a chi deciderà di investirvi il proprio capitale.

Anche i settori della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica sono tra quelli che vengono nominati più spesso quando si parla di investimenti convenienti. Da non dimenticare anche quelli della sicurezza informatica e della tecnologia sanitaria, citati dagli analisti di Allianz Global Investors.

Tuttavia, Thomas Mucha di Wellington Management offre un’ulteriore e interessante prospettiva che tiene conto anche e soprattutto dell’attuale scenario geopolitico.

I settori più interessanti su cui investire nel 2024 per Thomas Mucha di Wellington

Wellington Management è una società di investimenti privata e indipendente con sede a Boston. Uno dei suoi analisti, Thomas Mucha, ha sottolineato che, in virtù dell’attuale e teso scenario geopolitico, alcuni Paesi cercheranno di proteggere e promuovere ”un maggior numero di settori strategici” che saranno molto importanti per definire i rapporti di potere economico e militare nell’assetto globale.

L’elenco

Proprio per questo, potrebbe rivelarsi propizio cominciare a puntare su settori come quello dei semiconduttori, delle comunicazioni di nuova generazione, dei minerali critici, delle biotecnologie, delle tecnologie spaziali, della robotica, dell’automazione e dell’informatica quantistica.

Ovviamente, senza dimenticare altri settori già nominati, come quello dell’intelligenza artificiale, la quale troverà applicazione in numerosi campi, portando innovazioni da non sottovalutare.

Quindi, ecco i settori più interessanti su cui investire nel 2024 ma anche in futuro secondo l’analista Thomas Mucha di Wellington.

