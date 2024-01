Un titolo azionario di Wall Street in rialzo e che sta stupendo gli analisti durante le trimestrali

Un titolo azionario di Wall Street in rialzo che sta stupendo gli analisti - Foto da pexels.com

Come chi segue i mercati americani sa bene, sono in corso le cosiddette ”trimestrali”. Durante queste ultime un titolo azionario in particolare sta stupendo gli esperti con un rialzo inatteso. Scopriamo di quale si tratta.

Prima di tutto, partiamo dal principio. In cosa consistono le ”trimestrali”? Non sono altro che uno dei quattro periodi dell’anno in cui le aziende riportano i dati finanziari degli ultimi tre mesi. Quindi, sono un appuntamento molto atteso da investitori e analisti.

Ovviamente, esistono delle previsioni anche in merito alle trimestrali. Tuttavia, queste non si rivelano sempre precise e a volte capita che un titolo azionario stupisca in positivo o in negativo gli investitori.

In questo caso, il titolo azionario in questione sta stupendo in positivo gli analisti grazie ad un inatteso rialzo.

Si tratta di Netflix, che nelle contrattazioni pre-trading sta addirittura guadagnando oltre il 9%, ponendosi al di sopra delle aspettative. In base a ciò, gli analisti di Morningstar hanno alzato il fair value del titolo da 410 a 425 dollari.

I dati

I ricavi per utente (ARM) sono saliti dell’1% su base annua, grazie anche all’aumento dei prezzi avvenuto in alcuni Paesi del Mondo e cioè Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Secondo gli esperti di alcune note riviste, nel 2024 il titolo potrebbe raggiungere un free cash flow (liquidità disponibile per gli investitori) pari a ben 6 miliardi di dollari. Inoltre, il margine operativo di Netflix dovrebbe salire al 24%.

Ma questo ”periodo d’oro” durerà per tutto il 2024? Anche se la crescita degli abbonati a Netflix dovrebbe continuare, secondo alcuni esperti i fattori che hanno determinato il successo della piattaforma nella fine del 2023 potrebbero non perdurare nel corso di quest’anno.

Non resta che attendere e scoprire cosa accadrà. Nel frattempo, Netflix continua ad essere un titolo azionario di Wall Street in rialzo che sta stupendo gli analisti durante le trimestrali.

