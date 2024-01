Siamo in un momento nodale per i mercati: la finestra cilcica per l’anno in corso vede l’inizo di una fase ribassista fino al mese di marzo o maggio, mentre la tendenza dei prezzi continua a rimanere imperterrita al rialzo. Frattanto aumentano coloro che inzianoa puntare al ribasso. Si faranno del male? Probabilmente, perchè tutti coloro che scommettono contro un fiume in piena molto spesso annegano. Quindi, attenzione a non prendere decisioni affrettate. La cosa più giusta è una sola: accodarsi al trend e se questo non convince (ma non dovrebbe convincere perchè quello è!) si potrebbe rimanere a bordo campo. Questa è una settimana importante per i mercati azionari

Il setup di marzo

Dopo che la BCE ha lasciato i tassi invariati e ha raffreddato sul primo taglio dei tassi, mercoledì deciderà in merito la FED. Powell, nell’ultimo meeting, ha indicato la prossibilità che ci possano essere tre tagli dei tassi nei prossimi mesi rispetto al 5,25/5,50% attuale. Sarà così, oppure seguirà la strada della BCE e raffredderà le attese. E come la prenderanno i mercati? Continuiamo a ribadire che i tagli dei tassi non sono stati di buon auspicio per la continuazione dei rialzi dei mercati azionari . Perlomeno è quanto abbiamo letto nelle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Il 26 gennaio gli indici azionari seguiti in questa rubrica hanno chiuso la seduta borsistica ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.063

Eurostoxx Future

4.655

Ftse Mib Future

30.551

S&P500

4.890,97.

Il rialzo continuerà se questa settimana chiuderà su livelli superiori a:

Dax Future

16.700

Eurostoxx Future

4.469

Ftse Mib Future

29.990

S&P500

4.838.

Inizierà un ritracciamento o si salirà fino al setup del 7 marzo? La risposta potrebbe essere molto vicina. Non ci resta che attendere e accodarci. Non si può e deve fare altro.

