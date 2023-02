I segreti per fare una focaccia morbida e perfetta come al panificio e 4 errori comuni da evitare

Non faremo più una focaccia dura e biscottata se evitiamo di commettere questi banali errori. Ecco l’impasto perfetto e i trucchi del panettiere per ottenere un risultato straordinario.

In Italia la cultura della panificazione ha radici antiche, che si trasmettono ormai da generazioni. I panifici all’ora dei pasti si riempiono di persone che non rinunciano al pane fresco, un pezzo di pizza sfiziosa o una focaccia. Ogni parte dello Stivale propone tipologie diverse di questi prodotti e, spesso, molti di noi provano a rifarli a casa con le proprie mani. Soprattutto durante i mesi più freddi è un classico preparare prodotti lievitati, per mettere alla prova le proprie abilità in cucina e stupire in tavola familiari ed amici. In tanti si dilettano a cuocere deliziose pizze, ma anche delle focacce, semplici o farcite che mettono sempre d’accordo tutti i palati.

I segreti per fare una focaccia morbida e perfetta: gli ingredienti e le tecniche per un impasto eccezionale

Ci vogliono pochi euro per acquistare gli ingredienti necessari per realizzare una focaccia, ovvero farina, sale olio, acqua, lievito e in alcune ricette anche il miele. Esistono quelle più alte e soffici, più basse e croccanti, a seconda delle regioni, ma l’importante è che non siano mai dure ed eccessivamente biscottate. Devono avere un buon profumo, essere saporite ed abbondare di olio di qualità, extravergine d’oliva, poi possiamo insaporirle con olive, pomodori, rosmarino ed anche origano.

Se desideriamo una focaccia più alta e morbida con i bordi croccanti, potremmo usare la farina 00 e 0. Aggiungiamo delle farine più forti se il nostro impasto lieviterà per molte ore e quindi assorbirà tanta acqua. Per 500 gr di farina, serviranno almeno 300 ml d’acqua, 20 ml d’olio, 5 gr di sale, la quantità di lievito dipenderà dai tempi di lievitazione. A tal riguardo l’ideale sarebbe fare il pre impasto, la poolish, per avere un risultato più profumato e digeribile. Quindi prima s’impasta una minima quantità di acqua, farina e lievito, dopo si aggiunge il resto degli ingredienti. Una valida alternativa potrebbe essere integrare, in un classico procedimento, delle patate bollite schiacciate per conferire maggiore morbidezza. Poi potremo stendere l’impasto in teglia, unta abbondantemente di acqua e olio, condire e infornare a 200 gradi.

Attenzione a non sbagliare

Conoscere tutti i segreti per fare una focaccia morbida e perfetta significa anche non commettere dei banali errori durante la preparazione. Il primo sbaglio da non fare è aggiungere il sale insieme al lievito, potremmo avere problemi di lievitazione, meglio aggiungerlo alla fine. Non meno importante è scegliere una farina di scarsa qualità o sbagliata, l’effetto finale potrebbe essere deludente. Un altro errore piuttosto comune è inserire tutte le dosi d’acqua subito, l’impasto deve assorbirla poco alla volta. Infine, ricordiamo di fare delle fossette con i polpastrelli prima di infornare, ma con la giusta pressione, in modo che rimangano dopo la cottura.