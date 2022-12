Un’ora e quaranta di pura adrenalina con uno strepitoso film da non perdere su Netflix

Se siamo appassionati di quel genere di film dal ritmo intenso e pieni di colpi di scena non possiamo perdere questa chicca su Netflix.

Ormai l’offerta di piattaforme streaming è diventata talmente ampia che scegliere qualcosa di bello da vedere la sera è divenuto un’impresa. Spesso, infatti, ci troviamo di fronte alla sofferta operazione di spulciare i vari cataloghi per renderci conto che, dopo ore, ancora non abbiamo trovato nulla. Tuttavia, con le giuste indicazioni, diventa semplice selezionare il prodotto che fa per noi.

Su Amazon Prime, ad esempio, possiamo recuperare film culto che hanno fatto la storia del cinema e che sono autentici capolavori. Mentre, per gli abbonati Netflix tratteremo di un film che ci rapirà per un’ora e quaranta di pura adrenalina davanti allo schermo.

Talenti britannici

Il film che se non abbiamo ancora visto dobbiamo assolutamente recuperare è Snatch-Lo Strappo.

Scritto e diretto dall’eclettico regista Guy Ritchie (Sherlock Holmes, King Arthur, The Gentleman), Snatch è un film di pura adrenalina. Caratterizzato dall’indiscussa tecnica di montaggio che contraddistingue il regista, saremo totalmente rapiti dalla storia. La vicenda inizia con il furto di un diamante da ben 86 carati da parte di un trafficante di diamanti detto “Quattro Dita” (Benicio Del Toro) in una banca di Anversa.

Tornato a Londra, Quattro Dita cercherà di piazzare il diamante sul mercato, ma ben presto si troverà truffato a sua volta dalla malavita. Da qui comincerà a svolgersi una intricata matassa di inganni e contro inganni tra criminali doppiogiochisti. Insomma, ci sono tutti gli elementi per passare una serata piacevole davanti a un film che non ci lascerà delusi.

Un’ora e quaranta di pura adrenalina e con un cast stellare

Oltre alla già citata capacità di montaggio caratterizzata da tagli veloci e ritmi forsennati, il valore aggiunto è il cast del film. Oltre a Benicio Del Toro, attore di assoluto livello, nel film compaiono attori del calibro di Jason Statham e Vinnie Jones, che fu eletto miglior attore britannico.

Infine, impossibile non citare l’iconica parte dello zingaro truffaldino interpretata da Brad Pitt che, in una scena da antologia, mostra tutta la sua scultorea perfezione fisica.

Non solo film

Netflix rimane comunque un punto di riferimento per ogni tipo di prodotto, dai film alle serie. Lo dimostra la risonanza roboante che alcune serie targate Netflix hanno suscitato. Tra queste non possiamo certo perderci The Watcher, Inside Man, Damher o la storia dell’ascesa e la caduta di Wanna Marchi nella serie Wanna.