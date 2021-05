Chi ama prendersi cura delle proprie piante non potrà ignorare questi piccoli trucchi. I consigli che daremo in questo articolo sono gli stessi che utilizzano i vivaisti e i contadini più esperti per ottenere grandi risultati nel proprio giardino. Chiunque voglia avere grandi risultati nel proprio giardino dovrebbe mettere in pratica questi suggerimenti.

Vediamo insieme di cosa si tratta e scopriamo i segreti infallibili dei vivaisti per ottenere un orto rigogliosissimo con un’esplosione di verdura da fare invidia ai vicini.

Piantare direttamente i vasi

Una delle tecniche per proteggere le nostre piante è quella di piantarle all’interno del terreno con il proprio vaso. In questo modo, quando dovremo cambiare la posizione alla pianta, non le faremo subire troppo stress, visto che la lasceremo all’interno del suo vaso.

Bicarbonato per rendere dolci i pomodori

È davvero una soddisfazione coltivare la verdura direttamente nel proprio giardino. I pomodori, ad esempio, possono essere molto più dolci se coltivati seguendo un semplice trucchetto.

Basterà aggiungere sul terreno un po’ di bicarbonato. La natura basica di quest’ultimo contrasterà l’acidità del terreno, rendendo i frutti molto più dolci e gustosi. Davvero da provare.

Sostegni per piante rampicanti

Se vogliamo coltivare piante come il cetriolo, ad esempio, sarà opportuno impiantare nel terreno dei sostegni per dare modo alle piante di espandersi al meglio. Il cetriolo conviene coltivarlo in verticale.

Per questo motivo è bene impiantare nel terreno dei sostegni verticali, ad esempio dei bastoni, per favorire l’impollinazione e migliorare, di conseguenza, la produzione di questa pianta.

Proteggiamole dalle malattie

Invece di fertilizzanti e insetticidi chimici, proviamo ad utilizzare prodotti del tutto naturali. Il latte, ad esempio, è un ottimo fertilizzante per il terreno.

Inoltre è un potente fungicida, che proteggerà le nostre piante dalle malattie causate da funghi. In più è anche un insetticida, che terrà quindi lontani gli insetti.

Ed ecco i segreti infallibili dei vivaisti per ottenere un orto rigogliosissimo con un’esplosione di verdura da fare invidia ai vicini. Si tratta di metodi del tutto naturali, davvero semplici da attuare e con un costo quasi pari a zero. Non male no?

