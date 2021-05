Diciamo addio alla forfora grazie a questo rimedio straordinario da preparare direttamente in casa con poco più di 1 euro

La giacca nera piena di forfora è una delle cose più disgustose che possano esistere. Crea parecchio disagio sia in chi la vede dall’esterno ma anche, e soprattutto, in chi la vive. Può essere molto vincolante persino nella scelta dei vestiti. Tantissima gente decide di non indossare abiti scuri o colorati per paura di cadere in questo inconveniente.

Esiste, però, una soluzione infallibile per questo problema. Non riguarda prodotti chimici o shampoo vari, ma solo un oggetto, anzi un cibo, facilissimo da reperire in tutte le cucine. Questo cibo sarà la soluzione perfetta per i problemi di forfora. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un problema molto comune

La forfora è un problema che colpisce i capelli di uomini e donne per diverse ragioni. Stress, vita frenetica, shampoo aggressivi e alimentazione possono incidere profondamente sulla comparsa di questo problema. Quel che è sicuro è che sono davvero molte le persone che risentono di questo antiestetico problema.

La forfora può essere di due tipi: secca o grassa. Quella secca è costituita da piccolissime scaglie di pelle, che poi sono quelle che notiamo su collo e spalle delle giacche. La forfora grassa, invece, si presenta con squame di pelle più spesse. Purtroppo, spesso, neanche gli shampoo più costosi risolvono il problema. Ed ecco che arriva in aiuto un rimedio del tutto naturale. Scopriamo di cosa si tratta.

Un rimedio semplice ma molto efficace

L’olio essenziale al bergamotto è un valido aiuto contro questo problema. Il bergamotto, infatti, ha molte proprietà benefiche utili per la cura della pelle. Ha un potere antisettico, disintossicante, stimolante ed è un ottimo deodorante naturale, che allontana i cattivi odori.

Inoltre il suo profumo acido aiuta a disinfettare e inibisce la proliferazione dei batteri. Ecco perché basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale al bergamotto allo shampoo che usiamo abitualmente per notare subito dei benefici sulla nostra cute. Provare per credere!

Oltretutto il bergamotto è reperibile in tutti i supermercati spendendo davvero poco. Ecco perché diciamo addio alla forfora grazie a questo rimedio straordinario da preparare direttamente in casa con poco più di 1 euro. Vediamo, quindi, come preparare in casa questo rimedio super efficace.

Come prepararlo a casa

Preparare l’olio essenziale al bergamotto è davvero semplice. Basta prendere un bergamotto maturo e 250 ml di olio extravergine di oliva.

Sbucciamo il bergamotto, facendo attenzione a non tagliare anche la parte bianca interna.

Quindi lasciamo macerare questa buccia nell’olio, in un contenitore chiuso e al buio, per un mese.

Terminato questo periodo di tempo, dovremo filtrare il tutto e il composto, così ottenuto, sarà pronto per essere utilizzato.

Approfondimento

