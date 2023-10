Da mesi è un continuo pullulare di novità e nuove proposte commerciali sul fronte del reddito fisso. Spieghiamoci meglio: non sono impazziti gli emittenti a voler pagare tassi più alti ai clienti, ma è il mercato che oggi pretende di più per investire. È una delle più ovvie conseguenze quando per mesi e mesi tassi ed inflazione non fanno altro che salire. Occhio al nuovo buono postale Risparmio Sostenibile!

È quanto avvenuto anche sul fronte del risparmio postale, dove da tempo si assiste a un costante rialzo dei rendimenti. Alcuni esempi? C’è il buono dedicato ai minori che dal 25 ottobre rende fino al 6,00% annuo lordo sulla lunga distanza.

Oppure prendiamo il caso del buono Risparmio Sostenibile: da giorni l’emittente ha innalzato il rendimento. Quello annuo lordo a scadenza, in particolare, è passato dal vecchio 1,50% al nuovo 2,50% (dal 5 ottobre 2023). Dunque, occhio al nuovo buono postale Risparmio Sostenibile perché oggi a scadenza rende almeno il 18,86% lordo complessivo!

I rendimenti previsti da questo buono fruttifero

Si tratta di una soluzione di investimento della durata complessiva di 7 anni ma al pari degli altri buoni lo si può riscattare anzitempo. In tal caso il titolare del titolo riceve il capitale nominale sottoscritto più gli interessi netti dei soli step conclusi (ogni anno è uno step differente). Pertanto non vengono corrisposti interessi prima del compimento del 1° anno dalla data di sottoscrizione.

Poi non prevedono costi di gestione dall’acquisto al rimborso, finale o anticipato che sia. Tuttavia, fanno eccezione gli oneri sociali. L’aliquota sugli interessi e l’eventuale premio a scadenza è del 12,50%. Poi sono esenti dalle imposte di successione mentre l’eventuale imposta di bollo del 2×1.000 si applica nei casi di Legge.

Altro aspetto importante è che questi titoli sono emessi (taglio minimo 50 € e multipli) solo in forma dematerializzata. Quindi a scadenza il riaccredito del capitale e degli interessi netti avverrà in automatico sul conto di regolamento.

Occhio al nuovo buono postale Risparmio Sostenibile perché a scadenza il guadagno lordo è di almeno 18,86% complessivo!

Come detto, dal 5 ottobre l’emittente ha ritoccato al rialzo i rendimenti. Oggi i tassi effettivi annui lordi di rendimento alla fine dei vari periodi di possesso sono pari a:

0,50% (0,44% annuo netto) al compimento del 1° anno;

0,60% (0,53% annuo netto) alla fine del 2° anno;

0,75% (0,66% annuo netto) al compimento del 3° anno;

1,00% (0,88% annuo netto) al compimento del 4° anno;

1,10% (0,97% annuo netto) conclusi i primi 5 anni;

1,25% (1,10% annuo netto) alla fine del 6° anno;

2,50% (2,21% annuo netto) al compimento del 7° ed ultimo anno.

Invece per determinare i montanti lordi e netti al termine di ogni anno a partire dalla data di acquisto abbiamo i seguenti coefficienti:

1,00500000 (lordo) e 1,00437500 (netto) al termine del 1° anno;

1,01203600 e 1,01053150 alla chiusura del 2° anno;

1,02266917 (lordo) e 1,01983553 (netto) dopo 3 anni;

1,04060401 e 1,03552851 alla chiusura del 4° anno;

1,05622338 e 1,04919546 al termine del 5° anno;

1,07738318 (lordo) e 1,06771028 (netto) alla fine del 6° anno;

1,18868575 e 1,16510003 alla scadenza naturale del buono.

L’eventuale premio finale del buono

Quindi dopo 7 anni il titolare del titolo guadagna sicuro il 18,868% lordo, ma non è finita qui. Il vero jolly del prodotto, infatti, sta nella possibilità di ottenere a scadenza un eventuale premio. Esso è legato all’andamento dell’indice azionario Stoxx Europe 600 ESG-X a cui questo buono è agganciato.

In pratica funziona così: se alla scadenza l’indice di cui sopra è salito (nel periodo che va dal proprio acquisto a scadenza), arriva il premio. Il tasso di partecipazione è del 50%, per cui se il rialzo è stato ad esempio del 10% o del 30% s’incassa, nell’ordine, il 5% o il 15% lordo. Tale percentuale è calcolata sul valore nominale investito e giunto a scadenza.

Se invece l’indice subisce una performance negativa o nulla allora si porta a casa solo il 18,868% lordo di cui sopra.