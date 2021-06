Un’insalatona nutriente e ricca di ingredienti. Così tanto da poter anche essere mangiata per cena, quando si ha voglia di un piatto fresco e veloce ma buono e salutare.

Tra gli ingredienti ci sono gli asparagi, i cavoletti di Bruxelles, i fagiolini verdi, l’origano, la feta e le noci, accompagnate da un semplice condimento di olio, sale, pepe e aceto balsamico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Insalatona con feta e verdure arrosto per una cena veloce e nutriente

Ingredienti per 4 persone

450 g di asparagi;

340 g di cavoletti di Bruxelles;

340 g di fagiolini verdi;

6 cipollotti;

90 ml (o q.b.) di olio extravergine d’oliva;

30 ml (o q.b.) di aceto balsamico;

sale e pepe q.b.

1/2 cucchiaino di origano secco;

60 g di feta tagliata in dadini o sbriciolata;

50 g di noci tritate;

250 g di ricotta (facoltativa);

melanzane sott’olio piccanti q.b. (facoltative).

Preparazione

Lavare e mondare le verdure. Tagliare i cavoletti di Bruxelles in quarti e i cipollotti in quattro pezzi ciascuno.

Preriscaldare il forno a 230°C.

Mettere asparagi, cavoletti, fagiolini e cipollotti su una teglia antiaderente, da disporre sulla griglia centrale. Condirli con una parte dell’olio d’oliva, all’incirca 60 ml.

Arrostire le verdure fin quando non saranno leggermente dorate, circa dodici minuti di tempo.

Prendere una ciotola e unire al suo interno olio, aceto, origano secco, sale e pepe.

Sfornare le verdure arrostite e disporle in un recipiente. Cospargerle con la feta tagliata in dadini o sbriciolata e le noci, condire il tutto e mescolare l’insalata. La si può servire assieme alla ricotta, da tagliare in quattro parti: una per piatto. Chi desidera, può aggiungere al tutto delle melanzane sott’olio piccanti comprate in negozio oppure fatte in casa.

Servire l’insalata. Buon appetito!

L’insalatona con feta e verdure arrosto per una cena veloce e nutriente ha bisogno di appena mezz’ora per essere preparata, cottura inclusa, ed è l’ideale per quei giorni in cui non si ha molto tempo per cucinare.