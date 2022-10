I segni zodiacali baciati dalla fortuna con la Luna piena d’ottobre

Il mese di ottobre comincia regalandoci una bellissima Luna piena. Proprio il giorno 9 questa si staglia nel cielo per diffondere la sua influenza su tutti i segni. Alcuni ne usciranno rinforzati altri forse avranno bisogno di mettere a fuoco alcune cose. Un’influenza che si riverbera anche nei giorni successivi.

Perché ottobre si chiama così

Certamente ci sarà un segno avvantaggiato in questo mese di ottobre. Questo mese si chiama così perché, secondo gli antichi Romani, era l’ottavo mese dell’anno. L’anno infatti non cominciava con il mese di gennaio, bensì con quello di marzo. Quelli che corrispondono agli ultimi mesi del nostro calendario, prendono il loro nome dalla numerazione romana. Settembre corrisponde al 7, ottobre all’8, novembre al 9 e dicembre al 10.

Il mese della Bilancia

Al mese di ottobre è associato il segno zodiacale della Bilancia. Come dice lo stesso nome, si tratta di un segno molto equilibrato. Infatti anticamente le bilance avevano due bracci. Questi erano perfettamente in linea uno accanto all’altro, a creare visivamente il senso dell’equilibrio. Ed in effetti il segno della bilancia è proprio quello più equilibrato di tutto lo zodiaco. Proprio quest’effetto si trasmette anche al suo carattere e viene fuori il fascino del segno. Ciò lo favorisce a livello relazionale e nella vita di lavoro, sia in quella sociale.

Certamente con la Luna piena del 9 ottobre, la Bilancia non potrà che rafforzare le sue caratteristiche. Allo stesso tempo ricevere più forza e più fortuna. Un vero toccasana per questo segno, che quando perde le staffe e il suo equilibrio, ne combina di tutti i colori.

I segni zodiacali baciati dalla fortuna

La Luna del 9 ottobre è chiamata anche Luna del cacciatore. Ciò perché dopo i raccolti estivi, iniziava il periodo della caccia. È un momento molto importante nel movimento costante dello zodiaco, perché questa Luna dà forza e ci muove al cambiamento.

Su questa Luna apparirà nell’Ariete, un segno di grande energia. Ci sentiremo coinvolti in un turbinio di forze, che potrebbero anche Insegnare ad agire d’istinto. Ciò non significa però che bisogna diventare capricciosi.

In questo caso saranno coinvolti soprattutto il Sagittario, tra i segni zodiacali baciati dalla fortuna. Potrà scrivere qualche bella pagina per i suoi progetti futuri, anche di carriera. Anche per il Leone ci sarà qualche novità. È molto impegnato a districarsi fra gli ostacoli che incontra sul suo lavoro. Per fortuna la Luna nuova gli darà la forza necessaria per superarli.

Ci saranno occasioni anche l’Acquario di rimettersi in gioco e di trovare il tempo per nuove idee. Forse un viaggio, prima che cominci l’inverno, potrebbe rivelarsi molto profittevole.

