I segni zodiacali meno gelosi e più intelligenti e non c’è lo Scorpione

Tra gli aspetti che si possono intravedere nel Cielo zodiacale, vi sono anche quelli che riguardano la gelosia. Se è vero che ogni segno mostra alcune caratteristiche, allora ci saranno anche dei segni di natura più gelosa rispetto agli altri.

Normalmente quando si pensa ai segni più gelosi, subito vengono in mente i segni d’acqua. Sotto tanti aspetti l’acqua rappresenta il Mondo sommerso dei nostri sentimenti. I segni d’acqua vi nascono dentro e nella vita reale ci si muovono. Così Pesci, Cancro e Scorpione sono quei segni che più degli altri sanno come gestire emozioni e sentimenti.

I segni d’acqua e la gelosia

Naturalmente ognuno lo fa con le caratteristiche proprie. Allo Scorpione ad esempio non piace affatto essere tradito, per due motivi. Il primo è che non ama concorrenza a questo livello e non sopporta che un altro porti via il suo partner. Il secondo motivo è che, nonostante tutto, è un segno molto fedele, una volta fissato il suo amore questo diventa il partner della vita. Non ama allora che i suoi sforzi vadano ridotti in cenere. Da notare che oltre allo Scorpione vi sono altri segni affascinanti nello zodiaco.

Anche il Cancro sa ben gestire i sentimenti e nello stesso tempo è molto capace di comprendere quelli degli altri. Le sue attenzioni sono dedicate tutte alla famiglia. Considera il tradimento qualcosa che potrebbe rovinare per sempre questa unità, a cui dedica tante attenzioni e sacrifici.

Ecco i segni zodiacali meno gelosi e più aperti dello zodiaco

A volte si incontrano delle persone che sono particolarmente gelose. In genere la gelosia nasce da una mancanza di fiducia verso l’altro. A meno che non ci siano dei motivi oggettivi che possano creare dei sospetti, il resto sarebbe piuttosto fantasia. Certo, questo non significa che bisogna chiudere gli occhi, ma a volte la gelosia crea dei forti sentimenti di possessività e di vendetta.

Ci sono dei segni, che sono più soggetti a questo tipo di tranello, altri invece che hanno una filosofia di vita più aperta. Questi ultimi non si chiudono in un rapporto a due, da cui non si esce, ma mettono al centro le relazioni. Come si dice la vita sociale è fatta di relazioni e la gelosia, invece, cerca di ingabbiare la persona. Fra i segni come questi spiccano i Gemelli.

Il segno dei Gemelli

A quelli dei Gemelli, che appartengono ai segni d’aria, tutto si può dire, tranne che sono dei tipi particolarmente gelosi. La presenza di Mercurio regala a questo segno una buona loquacità e la capacità di intessere relazioni. Sono perciò portati a considerare quanto sia importante l’aspetto sociale della vita e la necessità di creare amicizia.

Tra i segni zodiacali meno gelosi troviamo perciò quelli dei Gemelli, persone versatili e di grande adattabilità. Non hanno un carattere pesante, tanto da non essere insopportabili agli occhi del partner. Piuttosto mostrano tanta vivacità e amano anche l’aspetto intellettuale della vita. Sono perciò un segno che possono ben mettere insieme intelligenza e scarsa gelosia.

