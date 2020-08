Ci sono tanti alimenti che assumiamo quotidianamente e di cui magari ignoriamo tutti i benefici. Spesso ne siamo ghiotti e, quindi, inconsciamente ne utilizziamo nutrienti e contenuti. È il caso ad esempio di limone e pomodoro, la coppia perfetta per continuare a produrre collagene e avere una pelle giovanile. Il collagene, questa benedetta proteina in grado di mantenere elastici i tessuti. Presente nella gran parte dei prodotti di cosmetica, si fa spesso pagare a peso d’oro, pur essendo poi anche auto prodotta dal nostro organismo. E, per fare questo, madre natura ci dona i suoi prodotti, alcuni dei quali sono al top per la sua produzione. E, la nostra redazione ve li suggerisce in questo prezioso articolo.

Cos’è il collagene

Innanzitutto, cos’è il collagene, che sentiamo sempre nominare nelle pubblicità di cosmetica. Splendidi volti di Hollywood, che prestano il proprio viso a milionarie campagne promozionali, nominando la parola magica: collagene. È una proteina formata da amminoacidi, che ha il compito primario di donare e mantenere la pelle elastica. Presente nel tessuto connettivo, si riproduce continuamente, ma, dopo i 25 anni inizia la fase di rallentamento della sua produzione. Ecco quindi, limone e pomodoro, la coppia perfetta per continuare a produrre collagene e avere una pelle giovanile, ma non solo.

Benefica anche per altro

Assumendo quotidianamente limone e pomodoro non aiutiamo solo la pelle, ma anche le ossa, i muscoli, i tendini e i capelli. Quando il nostro corpo invecchia precocemente, il collagene lo segue a ruota, privandoci della bellezza originale. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra pelle e i nostri capelli, essendo esposti all’aria, allo smog, agli agenti esterni, sono minacciati quasi 20 ore al giorno! Ecco allora che la vitamina C è il produttore numero 1 del collagene. Ma assumete anche vitamina B e Omega3 se volete che il vostro fisico sia una macchina da guerra nella produzione di collagene.

Lasciamoci con la lista

Ricapitolando, il nostro “team” benessere vi elenca gli alimenti in vetta alla scala di produzione del collagene:

limoni e pomodori; patate e formaggi; legumi; cereali; frutta secca; tuorlo d’uovo e salmone; kiwi e arance; peperoni e broccoli.

