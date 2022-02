Settimana a due facce sul Ftse Mib Future che dopo le prime tre sedute al rialzo sul finale cede mettendo a rischio il rialzo di breve. A guardare il risultato finale si potrebbe pensare che nulla è cambiato rispetto a quanto scritto una settimana fa. Tuttavia andando a guardare il susseguirsi delle sedute giornaliere si scopre che per i rialzisti è stata un’occasione fallita per prendere definitivamente il sopravvento.

I rialzisti lasciano la porta aperta per ulteriori allunghi sul Ftse Mib Future: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 4 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.590 in ribasso dell’1,72% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,15%.

Time frame giornaliero

Ci eravamo lasciati una settimana fa commentando come segue l’andamento giornaliero delle quotazioni

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista e la chiusura di venerdì è stata proprio sull’ultimo supporto utile, 26.562, prima dell’inversione ribassista. La tenuta di questo livello è particolarmente importante e rappresenterà anche per la prossima settimana la cartina di tornasole di quanto sta accadendo sul Ftse Mib Future.

Come dicevamo le prime sedute della settimana sono andate in continuità con la prova di forza del 28 gennaio. Tuttavia le ultime due sedute hanno riportato indietro le lancette dell’orologio lasciando le quotazioni del Ftse Mib Future nella stessa situazione in cui si trovavano la settimana precedente. La chiusura settimanale, infatti, è stata nuovamente a stretto contatto con il supporto in area 26.562. Da notare che questo livello coincide con il primo ostacolo di un’eventuale proiezione ribassista (linea tratteggiata).

Quindi, i rialzisti lasciano la porta aperta per ulteriori allunghi sul Ftse Mib Future, ma un profondo ribasso potrebbe essere alle porte. Attenzione a chiusure giornaliere inferiori a 26.562. La rottura di questo livello, infatti, ha come obiettivo di massimo ribasso area 20.000.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli in figura indicati dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

Su questo time frame il comportamento delle quotazioni è condizionato dalla resistenza in area 27.235. Questo livello, infatti, rappresenta anche un’area di doppio massimo che potrebbe far precipitare le quotazioni fino in area 24.530. In questo caso la mancata tenuta di area 24530 andrebbe a determinare un’inversione ribassista di medio periodo.

Viceversa, la tenuta di questo livello o la rottura in chiusura di settimana di area 27.235 farebbero ripartire nuovamente le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La chiusura di lunedì 31 gennaio ha confermato la tenuta del supporto in aera 26.463 e potrebbe far partire le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario ci sarebbero elevate probabilità di assistere a un’inversione ribassista.