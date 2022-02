Le donne che non hanno mai lavorato fuori casa sanno che non potranno ricevere assegni pensionistici di importo elevato. Per il lavoro che si svolge fra le mura domestiche infatti non si riceve un compenso. All’assenza di stipendio si aggiunge anche la mancanza di contributi presso una cassa previdenziale.

Conviene comunque ricordare che anche le donne prive di anzianità contributiva possono richiedere la pensione di cittadinanza. Hanno diritto a tali sussidi mensili infatti tutti i cittadini che si trovano in difficoltà economica. Pertanto per ricevere la ricarica mensile il Governo non considera il possesso di requisiti contributivi, ma soltanto reddituali. Quanto più risulta basso il reddito che il cittadino dichiara più si ha diritto alla misura piena della prestazione economica.

Per coloro che non hanno mai versato copertura assicurativa ecco a quanto ammonta la pensione sociale erogata dall’Ente previdenziale. L’importo delle spettanze non è prefissato e spesso spetta una cifra inferiore. Ciò perché soltanto chi non possiede alcun reddito riceve l’intero assegno sociale.

Diversamente accade per chi invece risulta iscritto al Fondo di previdenza casalinghe. Ricordiamo infatti che in base al Decreto legislativo 493/1999 è obbligatorio stipulare un’assicurazione contro gli infortuni domestici. Devono dunque sottoscrivere la polizza assicurativa anche studenti e uomini che svolgono attività domestica in modo esclusivo e abituale. A questo punto ci si potrebbe chiedere se sia più conveniente aspettare la pensione sociale o pagare i contributi al Fondo casalinghe.

Ecco a quanto ammonta la pensione sociale INPS delle casalinghe che compiono 67 anni nel 2022

Le donne che non possono vantare il possesso di un montante contributivo hanno comunque diritto a ricevere alcuni trattamenti economici. In particolare l’INPS garantisce l’erogazione dell’assegno sociale ai contribuenti con i seguenti requisiti. Anzitutto si richiede il compimento di 67 anni di età e la residenza in Italia da almeno 10 anni a cittadini comunitari ed extracomunitari. Preme infatti sottolineare che il riconoscimento dell’assegno sociale decade nel caso in cui il titolare si traferisca all’estero. L’ammontare dell’assegno sociale per il 2022 è pari a 467,65 euro e viene erogato per 13 mensilità. Il che significa che su base annua spettano 6.079,45 euro a casalinghe e casalinghi che quest’anno raggiungono 67 anni d’età. Per ottenere tale importo occorre tuttavia possedere redditi entro un limite di reddito pari o inferiore a 6.079,45 euro. Tale soglia reddituale è elevata a 12.158,90 euro se il beneficiario è sposato.

