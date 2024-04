I quartieri più economici di Milano e i comuni limitrofi in cui l’affitto si paga meno

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, la città italiana in cui comprare casa costa di più non è Roma bensì Milano. Infatti, comprare casa può costare circa 5.378 euro al metro quadrato (con un range che va dai 2.883 euro al metro quadrato ai 10.000 euro al metro quadrato) e fittarne una circa 23,30 euro al metro quadrato. Entrambi questi prezzi superano di gran lunga la media italiana e non sono affatto alla portata dell’italiano medio, che guadagna circa 1.600 euro al mese. Tuttavia, come è noto, Milano è una città che ospita importanti università e in cui in tanti trovano lavoro. Pertanto, come fare? Le opzioni sono due: optare per i quartieri più economici di Milano oppure per i comuni limitrofi in cui l’affitto si paga molto meno. Scopriamo quali sono.

I quartieri più economici di Milano

Dove si paga di meno l’affitto a Milano? In realtà, gli affitti dei quartieri che citeremo sono comunque cari, se confrontati con la media della nostra Penisola. Tuttavia, per i canoni di Milano sono economici. Il quartiere in cui l’affitto si paga meno è decisamente Baggio (13,4 euro per metro quadrato al mese), seguito da Cà Granda (16,2 euro al metro quadrato al mese) e Chiesa Rossa (16,7 euro al metro quadrato al mese). Ecco dunque i quartieri più economici di Milano.

C’è anche chi vorrebbe invece optare per fittare casa in un comune limitrofo a Milano, in modo tale da raggiungerla poi tramite la vasta rete di mezzi di trasporto.

I comuni limitrofi in cui l’affitto si paga meno

Quindi, in questo caso, dove bisognerebbe cercare casa? Prima di tutto, si potrebbe optare ad Abbiategrasso, dove l’affitto costa molto poco: 9,7 euro al metro quadrato. Segue Legnano, con un fitto che mediamente viene a costare 10 euro al metro quadrato al mese. Infine c’è Rho, dove un affitto costa circa 12,7 euro al metro quadrato.

Insomma, non resta che informarsi per capire come raggiungere Milano a partire da queste città. Molti studenti e lavoratori optano infatti per fittare un alloggio lì, in modo tale da risparmiare il più possibile soldi. Infatti, non solo la casa, ma anche la vita a Milano tende ad essere molto più costosa della media italiana.

