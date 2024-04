Ecco il prezzo di una casa a Sorrento, quanto si spende per l’affitto e se costa più o meno che a Positano

Quando si parla dalla Campania a molti viene quasi immediatamente in mente la splendida Costiera Amalfitana, un vero e proprio paradiso terrestre ricco di bianche spiagge e con un’acqua cristallina. Insomma, non è un caso che questo luogo attiri innumerevoli turisti dal resto dell’Italia e dell’Europa. In fin dei conti, è anche ricco di rinomati impianti balneari ed è uno dei posti più belli che la Campania ha da offrire. Proprio per questi motivi, alcune persone potrebbero avere intenzione di investire in un immobile nel comune di Sorrento, uno dei luoghi di maggiore interesse della Costiera. Quindi, cerchiamo di capire quale sia il costo di una casa a Sorrento.

Sei intenzionato a comprare una casa sul mare? Optare per acquistarne una in Campania potrebbe essere una possibilità. Infatti, questa regione è ricca di città adatte agli amanti del mare. Un esempio è la splendida Positano, di cui abbiamo trattato in un nostro precedente articolo.

Il prezzo medio di una casa a Positano è molto elevato: ammonta a circa 14.304 euro al metro quadrato. Insomma, sicuramente non un costo abbordabile per la maggior parte delle famiglie. Ecco perché molti scelgono di fittare una casa. In quel caso, il prezzo medio è di 13,04 euro al metro quadrato al mese. Un’altra rinomata città di mare in Campania è Sorrento. Costa più o meno di Positano? Lo vedremo a breve. Quindi, ecco il prezzo di una casa a Sorrento e quanto si spende per l’affitto.

La risposta

Il prezzo medio di una casa a Sorrento è di 7.552 euro al metro quadrato. Insomma, decisamente minore rispetto a quello di Positano. Un affitto invece richiede in media 24,15 euro al metro quadrato. Quindi, se è molto più costoso acquistare una casa a Positano piuttosto che a Sorrento, per gli affitti vale il contrario.

Ecco il prezzo di una casa a Sorrento

Dunque, abbiamo visto quanto costa una casa a Sorrento. Ma cosa possiamo dire sul mercato immobiliare di questa città? Innanzitutto, che i prezzi sono aumentati notevolmente rispetto allo scorso anno. Infatti, a marzo 2023 il costo medio di un immobile era di 6.214 euro al metro quadrato. Ciò vuol dire che nel giro di un anno il prezzo di una casa a Sorrento è aumentato del 21,53%.

Anche l’affitto è aumentato rispetto allo scorso anno, quando venivano richiesti ”solo” 19,56 euro al metro quadrato ogni mese in media. In questo caso, l’aumento è stato di poco più del 23%.

