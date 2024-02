I punti chiave per investire in Borsa con profitto secondo Pictet AM

I punti chiave per investire in Borsa con profitto - Foto da pexels.com

Ci sono delle nozioni essenziali che tutti dovrebbero avere per investire in Borsa? La risposta è sì e Pictet AM, noto asset management, ne ha stilato una lista. Scopriamo quali sono.

Come abbiamo già ribadito più volte, per investire in Borsa è di vitale importanza studiare. Infatti, fare un investimento non equivale in nessun caso a fare una scommessa.

Ecco perché usare frasi come “scommettere in Borsa” o anche “giocare in Borsa” è completamente sbagliato. Purtroppo, non è raro sentirle.

In realtà, per poter investire il proprio capitale con successo bisogna avere un piano operativo ed essere perfettamente a conoscenza di ciò che si sta per fare. Questo è molto importante. Scopriamo alcuni dei punti chiave per investire in Borsa secondo Pictet AM.

Cos’è e come funziona

Prima di tutto, è importante sapere cosa sia la Borsa. Si tratta di un luogo virtuale in cui vengono negoziati asset o cespiti, cioè entità suscettibili di valutazione economica.

Precisamente, in Borsa si negoziano azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi come l’oro o l’argento, valute o criptovalute come il famosissimo Bitcoin.

I punti chiave per investire in Borsa secondo Pictet AM

Che cos’altro è importante conoscere? Prima di tutto, che per offrire un titolo in Borsa una società per azioni deve quotarsi sul mercato.

Ciò avviene per la prima volta con le cosiddette IPO, frutto della decisione di una società privata di vendere le proprie azioni al pubblico.

L’importanza di domanda e offerta

Chi acquista un titolo lo fa perché vuole che il suo valore aumenti. Chi lo vende, invece, lo fa in genere perché questo resterà stabile, si abbasserà o perché ha ottenuto già un guadagno sufficiente dal suddetto.

Queste sono ovviamente nozioni di base, perché ogni investimento o disinvestimento può avere diverse motivazioni dietro. In ogni caso, domanda e offerta influiscono notevolmente sul prezzo del titolo: quando gli acquisti superano le vendite, questo sale, altrimenti scende.

Le società di asset management, le banche, le società di intermediazione mobiliare o i broker

Quale è il ruolo di questi enti? In Borsa sono i cosiddetti ”intermediari”, che permettono di negoziare strumenti di Borsa.

Cos’è un indice?

Ogni Borsa ha un indice di riferimento del mercato azionario, che rilevano l’andamento nel tempo del valore di un determinato numero di titoli. Questi ultimi sono rappresentativi di un determinato Paese o di un’area.

Ad esempio, l’indice dell’Area Euro è Stoxx 50, l’indice della Borsa di Milano è FTSE MIB e misura la performance di ben 40 titoli italiani.