Per i nati nel 1961 c’è la concreta possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto agli altri lavoratori. Perché esiste una particolare misura che nel 2024 è destinata a partire da chi effettivamente è nato nel 1961.

Infatti chi nel 2024 compirà 63 anni e 5 mesi di età può sfruttare l’Anticipo Pensionistico a carico dello Stato. Una sorta di reddito ponte che accompagna il lavoratore per tutti gli anni che mancano ad arrivare ai 67 anni utili alle pensioni di vecchiaia classiche. Ma si tratta di una misura che nel 2024 ha diverse controindicazioni.

La pensione 2024 per chi è nato nel 1961 è anticipata, ma occhio a ciò che si prende dall’INPS, mancano tante cose

Farsi accompagnare alla pensione con una misura del tutto simile ad un trattamento previdenziale, ma dallo spiccato carattere assistenziale. Parliamo dell’APE sociale, acronimo di Anticipo Pensionistico. La misura nata nel 2017 insieme alla Quota 41 per i precoci è una misura che riguarda uno spaccato di 4 tipologie di soggetti. Tutti con problematiche di varia natura. E sono proprio queste problematiche a renderla una misura più simile ad un ammortizzatore sociale che ad una vera e propria pensione. L’APE sociale infatti riguarda persone che hanno problemi di lavoro (disoccupati o alle prese coi lavori gravosi), di salute (invalidi) o di famiglia (parente stretto invalido grave con cui convivono e che ha bisogno di assistenza continua). Chi rientra in una di queste categorie, può andare a riposto con questa misura se ha i seguenti requisiti:

63,5 anni di età già compiuti;

36 anni di contributi versati per i lavori gravosi;

30 anni di contributi versati per caregivers e invalidi.

I limiti dell’Anticipo Pensionistico sociale, ecco di cosa si tratta

L’invalido per rientrare nell’APE sociale nel 2024 deve essere in possesso di una invalidità civile almeno al 74%. Il disoccupato deve aver terminato di percepire la NASPI dopo aver perso involontariamente il lavoro (chi non ha preso la NASPI non prende l’APE). Il caregiver deve convivere ed assistere il parente disabile da non meno di 6 mesi. I lavori gravosi devono essere stati svolti per almeno 6 degli ultimi 7 anni o per almeno 7 degli ultimi 10 anni. La pensione 2024 per chi è nato nel 1961 però non è neutra da paletti e limiti. Infatti con l’APE sociale non si può prendere un assegno più alto di 1.500 euro al mese. La prestazione poi ha le seguenti caratteristiche: