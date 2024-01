Cosa è una IPO, come investirci e qual è la più attesa dell’anno

Cosa è una IPO e come investirci - Foto da pexels.com

Sei alla ricerca di nuove opportunità di investimento? Prova a valutare la possibilità di investire in una IPO. Spieghiamo di cosa si tratta in poche parole molto semplici.

Una IPO non è altro che il frutto della decisione di una società privata di entrare nel mercato azionario e vendere le proprie azioni al pubblico.

Il sottoscrittore è di solito una banca, che avvierà poi un processo di ricerca di investitori che dichiarino il proprio interesse nei confronti del titolo. Costoro, quindi, avranno poi a disposizione un prospetto informativo sulle azioni, sul luogo di quotazione e sul probabile prezzo di apertura.

Cosa è una IPO, come investirci?

Abbiamo quindi risposto alla prima di queste due domande. Rispondiamo alla seconda. Concretamente, come è possibile investire in IPO?

Una volta che quest’ultima viene completata è possibile iniziare immediatamente a negoziare il titolo. Attenzione, però, perché detenere una IPO può rivelarsi più rischioso e imprevedibile rispetto all’investire in titoli già consolidati.

Shein è la più attesa del 2024

Una IPO particolarmente attesa può raccogliere una notevole quantità di capitale. Per il 2024, sia in Italia che nel resto del Mondo, ne sono previste molte con grandi aspettative.

Una su cui gli investitori e gli analisti hanno notevoli aspettative è SHEIN, che ha deciso di quotarsi nel mercato azionario proprio nel corso di quest’anno. Si tratta di una nota catena cinese di fast fashion, che ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni grazie ai prezzi competitivi e alla vastità di prodotti offerti, che vanno dal vestiario al trucco.

Insomma, ecco in breve cosa è una IPO, come investirci e quale è la più attesa dell’anno. Non resta che vedere se quest’ultima rispetterà le aspettative degli analisti e degli investitori.

Lettura consigliata

Un titolo azionario che potrebbe essere una buona opportunità secondo Jim Cramer di Mad Money