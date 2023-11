Come nella vita dove ogni nodo viene al pettine così per i mercari azionari. Dopo il forte ribasso dal setup rosso del 4 agosto al 30 ottobre setup nero, dove porterà questo rimbalzo in corso? A parer nostro ci sono ancora delle situazioni grafiche che devono dare delle conferme. E queste riguarderanno, di volta in volta, le chiusure settimanali. Lo step più importante comunque rimane quello del 30 novembre, scadenza del nostro setup rosso, dove potrebbe verificarsi un minimo, e poi punto di verifica per capire se sia ripartita o meno la tendenza di lungo termine. Questi sono i motivi per cui a parer nostro i prossimi 10 giorni saranno molto importanti per i mercati azionari internazionali.

Ogni percorso va analizzato per step

Alle ore 17:19 della seduta di contrattazione del giorno 21 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

15.950

Eurostoxx Future

4.341

Ftse Mib Future

29.265

S&P500 Future

4.529,53.

Negli ultimi 3 giorni di Borsa aperta sono state toccate dele trend line che scendono dai massimi di luglio e agosto. Questi prezzi potrebbero respingere per qualche giorno il rialzo e raffreddare gli oscillatori in ipercomprato. Importante sarà che la chiusura settimanale non avvenga sotto i seguenti livelli:

Dax Future

15.281

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.392.

Fino a quando questi prezzi reggeranno al rialzo non verrà messo in pericolo il rialzo costruito dai minimi del mese di ottobre.

I prossimi 10 giorni saranno molto importanti per i mercati azionari internazionali

Riteniamo che ci siano buone probabilità che il rialzo possa continuare fino a dicembre inoltrato. Ci sono diversi elementi grafici e statistici che ci fanno essere molto ottimisti. Inoltre, ribadiamo che il 2023, come da studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, potrebbe aver archiviato il peggio e aver lasciato alle spalle il minimo di questo decennio.

Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.

Lettura consigliata

Quali sono le aziende che producono il più alto utile netto a Piazza Affari?