In questo articolo vogliamo risponde alla domanda “Quali sono le aziende che producono il più alto utile netto a Piazza Affari?”. L’utile netto è molto significativo in quanto indica il profitto di un’azienda al netto di tutte le spese. È un indicatore della capacità di un’azienda di generare liquidità e di gestire le spese. In altri termini, conoscere quali sono le aziende che producono il più alto utile netto a Piazza Affari equivale e identificare quelle più virtuose. Nell’ordine le tre aziende con l’utile netto più elevato sono Stellantis, ENI e Unicredit.

Per le azioni ENI il ribasso non è ancora del tutto scontato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 15,012 €, in rialzo dell’1,02% rispetto alla seduta precedente.

Tutto sembra indicare ribasso sul titolo ENI, ma il ribasso non è ancora del tutto scontato. Se da un lato, infatti, la tendenza in corso è ribassista, vedasi scenario mostrato in figura, e tutti gli indicatori sono impostati al ribasso, dall’altro il supporto in area 14,887 € sta tenendo molto bene lasciando la porta aperta ai rialzisti. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 15,215 €.

Fallisce ancora una volta l’assalto alle resistenze, ribasso in arrivo per Stellantis? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 17 novembre in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente a quota 18,47 €.

Nonostante il titolo sia fortemente sottovalutato, le quotazioni stentano a superare la forte area di resistenza a 18,8 €. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 17,582 €.

La forza di Unicredit è inequivocabile: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 17 novembre in rialzo dell’1,11% rispetto alla seduta precedente, a quota 25,035 €.

Al momento nulla minaccia il rialzo di Unicredit. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 23,73 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.