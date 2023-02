Hai soldi alla Posta e a febbraio vorresti guadagnare il 3% o più? Valuta queste 5 alternative!

Come guadagnare il 3% in più alle Poste-proiezionidiborsa.it

Il recente rialzo dei rendimenti sul reddito fisso ha interessato anche il risparmio postale. Oggi conseguire guadagni lordi pari o superiori al 3,00% annuo non è più una possibilità remota come nel recente passato. Vediamo allora tra quali prodotti potenzialmente scegliere.

Anche a febbraio il risparmio postale si presenta ricco di opportunità di investimento per i risparmiatori. Ricordiamo che esso ricomprende tanto i buoni fruttiferi postali (BFP) quanto lo strumento del libretto di risparmio postale. Pertanto, se hai soldi alla Posta e a febbraio vorresti guadagnare il 3% o più considera queste proposte dell’emittente.

L’opportunità sul libretto postale

Sul fronte libretto, l’opportunità del mese riguarda l’offerta Supersmart Premium. In pratica chi effettua un accantonamento a 270 giorni riceve, a scadenza, un tasso di interesse annuo lordo del 3,00%. Tuttavia, l’offerta è riservata solo a chi apporta nuova liquidità sullo strumento. Cioè nuove somme versate tramite bonifici bancari e/o versamenti di assegni circolari e bancari e/o accredito stipendio o pensione su c/c e sui libretti postali con medesima intestazione.

L’emittente consente inoltre di disattivare in anticipo l’intero importo del singolo accantonamento effettuato. Sulle somme svincolate matureranno gli interessi base pro tempore vigenti.

Il buono Rinnova

Per chi ha BFP scaduti di recente, ecco l’opportunità del buono Rinnova. In pratica per chi rimborsa dallo scorso 20 settembre, e fino a disponibilità alla sottoscrizione, uno o più BFP scaduti può reinvestire il montante su questo titolo. Lo strumento prevede una durata di 6 anni, fermo restando la flessibilità del titolare di rimborsarlo in ogni istante (entro il termine di prescrizione).

Il suo rendimento annuo lordo è pari, a scadenza, al 3,25%.

Se hai soldi alla Posta e a febbraio vorresti guadagnare il 3% o più potresti considerare queste opzioni attualmente disponibili

A seguire abbiamo il buono 4X4, la cui durata complessiva è pari a 16 anni, ossia 4 finestre temporali quadriennali. I rendimenti sono fissi e crescenti e quello annuo lordo a scadenza, cioè al 16° anno, arriva al 3,00%.

Al pari degli altri BFP, anche in questo caso il titolare lo può rimborsare tranquillamente anzitempo. In particolare, se riscattato al termine del 4°, 8° o 12° anno si ha diritto anche al riconoscimento degli interessi maturati.

Il buono Soluzione Eredità

Andando oltre incontriamo il buono Soluzione Eredità, anch’esso con rendimento annuo lordo a scadenza pari al 3,00%. Rispetto al prodotto precedente la sua durata è decisamente più corta, ossia pari a solo 4 anni.

Tuttavia, lo strumento è dedicato solo ai beneficiari di un procedimento successorio concluso presso Poste Italiane.

Infine ricordiamo anche il rendimento annuo lordo fino al 4,50% sul buono dedicato ai minori. Tuttavia, come lascia intendere facilmente il nome, si tratta di un prodotto la cui sottoscrizione è riservata unicamente ai più piccoli.