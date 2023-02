Pochi sanno che si può risolvere molto rapidamente un giudizio civile con questa domanda al giudice

È noto come in Italia i tempi della giustizia siano molto lunghi. Il Parlamento prova spesso ad adottare soluzioni per accorciare la durata dei procedimenti giudiziari civili e penali, ma questi spesso durano anche danni. E allora, la soluzione migliore è cercare di evitare il giudizio quando possibile, cercando di accordarsi in via stragiudiziale con la controparte. Infatti, un accordo senza giudice spesso fa risparmiare moltissimo tempo il che può avere un’importanza, sia in termini economici che di salute, molto superiore al valore della causa. Quando proprio è impossibile evitare il giudizio, allora, il diritto nasconde degli strumenti per cercare di velocizzare i tempi della giustizia.

Vediamone uno poco conosciuto ma molto utile.

In Italia moltissime cause dipendono dalla soluzione di un’unica questione tecnica. Se pensi, ad esempio, al banalissimo caso di una multa che viene contestata dal conducente del veicolo. Il giudice per determinare se la multa sia valida o meno dovrà verificare una questione tecnica. Ad esempio, in caso di parcheggi a pagamento predisposti dal Comune, questo Ente ha l’obbligo di riservarne alcuni al posteggio gratuito. Se manca nell’area considerata la quota di posteggi gratuiti obbligatoria per legge, le eventuali multe per divieto di sosta sono nulle.

Il giudice per decidere la causa dovrà, allora, verificare lo stato dei luoghi e accertare se effettivamente esistano o meno i parcheggi gratuiti tra quelli a pagamento. Oppure si pensi ad un caso più grave. Un soggetto perde un parente a causa del comportamento illecito di un altro soggetto. Ad esempio, un incidente stradale causato dal

mancato rispetto di alcune norme del Codice della Strada.

Uno strumento processuale poco conosciuto

Il giudice, anche qui, per risolvere la questione, ed eventualmente liquidare il risarcimento del danno ai familiari della vittima, dovrà affrontare una questione tecnica. Dovrà, cioè, ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se c’è stata la violazione delle norme del Codice della Strada. E dunque, capire se la scomparsa del soggetto sia conseguenza del comportamento del convenuto. In tutti questi casi, e in quelli simili, cioè nei quali la soluzione del processo dipende dalla soluzione di una questione tecnica esiste uno strumento per velocizzare i tempi della giustizia. Pochi sanno che si può risolvere molto rapidamente un giudizio civile chiedendo un accertamento tecnico preventivo.

Pochi sanno che si può risolvere molto rapidamente un giudizio attraverso questa domanda

L’accertamento tecnico può anche comprendere valutazioni riguardo le cause e i danni relativi all’oggetto della verifica. Il giudice otterrà, dunque, immediatamente un relazione da parte del consulente tecnico che ha nominato sulle dinamiche dell’evento considerato dalla causa. Detto in parole semplici, avrà da subito gli strumenti per decidere chi ha ragione e chi ha torto. Questo permetterà una soluzione estremante più rapida del giudizio, e un grosso risparmio in termini economici e di tempo per entrambe le parti.