Molti di noi avranno a che fare con questi piccoli insetti che sembrano d’argento. Hanno il corpo simile a dei centopiedi e per la velocità con cui si muovono e si infilano in ogni pertugio. Per questo motivo sono detti “pescolini”. In questo articolo vedremo come scacciarli da casa con metodi naturali e non cruenti.

I pesciolini d’argento sguizzeranno via con questi rimedi oltre al bicarbonato ma non sono insetti pericolosi

In realtà il loro nome scientifico è Lepisma saccharina. Questi insetti oblunghi sono spaventati dalla luce e per questo si rifugiano nelle crepe e fessure dei muri.

Da cosa sono attirati i pesciolini d’argento

Fra le varie cause che possono dar luogo ad un’infestazione di pesciolini d’argento c’è l’umidità. Potrebbero, infatti, concentrarsi dietro i mobili o vicino ai lavandini. Sono attirati da:

fibre o tessuti;

pacchi di cibo secco;

mangimi degli animali;

carta e cartoni.

Non sono dannosi per l’uomo ma possono danneggiare tappeti, libri e carte da parati. Possono insidiarsi nei pacchi di cereali, legumi essiccati o farina. Naturalmente queste confezioni alimentari andranno buttate.

Come costruire una trappola per poi liberarli lontano da casa

Ora andremo a vedere come si crea una trappola per catturare le bestiole vive e lasciarle in qualche prato a continuare la loro esistenza. Per questo non utilizzeremo bicarbonato o sale. Le trappole che aggiungono questi ingredienti non solo li cattureranno ma ne provocheranno la morte. Entrambe gli ingredienti, infatti, li disidrateranno.

Prepariamo invece un barattolo con del nastro adesivo all’esterno. All’interno mettiamo un cucchiaio di zucchero o un cucchiaino di miele. Posizioniamo il barattolo la sera nei punti in cui abbiamo trovato frequentemente i pesciolini d’argento. Gli insetti saliranno sulle pareti del barattolo e vi cadranno dentro attirati dallo zucchero. Non riusciranno a risalire perché non faranno presa sul vetro interno per risalire. Chiudiamo il barattolo e liberiamo i pesciolini d’argento in un qualsiasi prato.

Sacchettini repellenti

Muniamoci di una garza sterile e confezioniamo dei fagottini da posizionare dietro i libri, nella dispensa e nei mobili. All’interno metteremo delle scorze di limone ed arancio e della cannella in polvere. Questi forti aromi non faranno avvicinare i pesciolini d’argento perché percepiti come insopportabili.

Oli essenziali

Per respingere i velocissimi insetti potremmo utilizzare alcuni oli essenziali con cui bagnare dei gessetti profuma biancheria ma anche semplici gessetti per lavagna.

Occorre dire che l’olio essenziale di canfora è uno dei migliori repellenti per questi insetti. Non tutti però ne tollerano l’odore che anche per l’uomo non è così piacevole. Altro olio essenziale molto efficace è quello di Gaulteria, un profumo acre avvertito come disturbante dagli striscianti. Infine il tea tree oil che oltre ad avere un odore repellente è anche un ottimo antisettico.

I pesciolini d’argento sguizzeranno via. Non sono insetti pericolosi ma così non danneggeranno più i nostri libri o tessuti.

Lettura consigliata

Altro che vecchi cd e naftalina, con ingredienti in cucina possiamo creare 3 spray naturali per allontanare i piccioni e tortore