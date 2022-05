Altro che vecchi cd e naftalina, con ingredienti in cucina possiamo creare 3 spray naturali per allontanare i piccioni e tortore

Il problema costituito dai piccioni è notevole ed occorre molta pazienza per allontanarli. Il disagio maggiore è dovuto però all’abbondanza degli escrementi di questi volatili che imbrattano balconi e facciate. Pensiamo che questi animali possono esser portatori e veicolo di oltre 60 malattie fra cui la tubercolosi e la salmonellosi. Purtroppo il progetto danese Pigeon D’Or è ancora agli inizi. Questo studio proponeva uno speciale nutrimento dotato di un batterio innocuo per i piccioni. Una volta ingerito, il batterio interverrebbe nel processo digestivo ed invece che guano, il piccione espellerebbe sapone. In attesa però che il Pigeon D’Or divenga realtà, dobbiamo cercare di risolvere il problema.

Le soluzioni che siamo soliti adottare come girandole e vecchi cd che creano bagliore, possono esser ormai considerate superate. Creano, infatti, assuefazione e i piccioni risultano essersi abituati. Un’alternativa è creare un repellente olfattivo che non danneggi però le nostre piante né provochi danni alle bestiole.

Spray repellente peperoncino ed aceto di mele

Con semplici ingredienti che tutti abbiamo in cucina, potremmo realizzare uno spray repellente per allontanare i piccioni. Non rovina le superfici ma raccomandiamo sempre di fare una prova in un piccolo angolo nascosto. Vediamo come si prepara questo spray da vaporizzare sul balcone.

Ingredienti:

un litro di acqua;

6 peperoncini;

una tazzina da caffè di aceto di mele.

Procedimento:

Schiacciamo in un mortaio con un pestello i peperoncini. Mettiamoli in una bottiglia PET con un litro di acqua ed esponiamo il composto al sole per una settimana. Trascorsi 7 giorni filtriamo e aggiungiamo l’aceto. A questo punto vaporizziamo sul balcone.

L’olio all’aglio

Ingredienti:

un aglio, di cui divideremo gli spicchi;

250 ml di olio d’oliva.

Peliamo gli spicchi dell’aglio, circa 7 e tritiamoli con l’apposito spremi-aglio. Prendiamo un barattolo in vetro per conserve e versiamo l’olio aggiungendo il trito di aglio.

Lasciamo riposare per almeno due giorni. Ora disponiamo l’olio all’aglio in piccoli contenitori aperti e collochiamo questi ultimi in vari punti del giardino o del terrazzo. Possiamo inoltre vaporizzarlo sulle piante. Ad esempio per i gerani sarà anche un efficace antiparassitario.

Spray con pepe di Cayenna

Ingredienti:

2 litri di acqua;

un cucchiaio di pepe di Cayenna;

8 gocce di sapone liquido di Marsiglia.

Procedimento:

Mescoliamo tutti gli ingredienti in una bottiglia da 2 litri. Ricordiamoci di porvi un’etichetta ben visibile che ne indichi il contenuto in modo che non venga confusa con bibite da bere. Lasciamo macerare per una notte ed eroghiamo sul terrazzo, ripetendo periodicamente anche dopo la pioggia.

Altro che vecchi cd e naftalina, con ingredienti che troviamo in cucina si possono creare degli efficaci repellenti per piccioni del tutto naturali.

