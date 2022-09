Finalmente ci siamo. Inizia la settimana che sancisce ufficialmente la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno. A livello astrale saranno 7 giorni ricchissimi di cambiamenti. Mercurio proseguirà nel suo moto retrogrado costringendoci a riflettere sul futuro. Subito dopo l’equinozio del 23 settembre, invece, il Sole si sposterà in Bilancia mettendo sul piatto moltissime occasioni e opportunità. In particolar modo per i Pesci e altri due fortunati segni zodiacali. Per loro sta arrivando la tanto attesa e decisiva svolta.

Nuovi amori e guadagni importanti per i Pesci

I Pesci sono uno dei segni zodiacali che non riescono ad ammettere i propri errori. Per fortuna questa settimana il problema non si porrà. I nati sotto questo segno riusciranno ad azzeccare tutte le scelte e sapranno cogliere le importanti opportunità che si presenteranno. In amore potrebbero incontrare una persona con cui scrivere un futuro importante e con cui condividere ufficio e camera da letto.

E grazie alla loro innata curiosità e voglia di mettersi in gioco riusciranno ad avere successo anche sul lavoro. Soprattutto se sono alle prese con un progetto nuovo. Finalmente è arrivato il momento di realizzare un sogno lasciato troppo a lungo nel cassetto.

Il Cancro vedrà esplodere il conto in banca

Dopo tante difficoltà arriva il tempo di tornare a sorridere anche per il Cancro. I Cancro sono reduci da un’estate davvero da dimenticare e si presentano alle porte dell’autunno senza avere una direzione da seguire. La chiarezza, però, arriverà già a partire da martedì con un Mercurio finalmente amico e una splendida Luna in congiunzione. È il momento perfetto per iniziare a inviare nuovi curriculum. Soprattutto per chi non è soddisfatto della propria carriera. Le più belle notizie saranno sul fronte delle finanze. Una possibile vincita al gioco nel weekend potrebbe togliere molta ansia per il futuro.

I Pesci e altri due fortunati segni zodiacali vivranno la settimana della svolta

Voto 10 e lode anche per la settimana del Toro, destinato a rivoluzionare drasticamente la propria vita lavorativa e sentimentale. Le stelle favorevoli invitano a progettare per il futuro per chi vive un rapporto di coppia stabile. Per i single, invece, una relazione che sembrava ormai chiusa definitivamente potrebbe rivelare nuove sorprese.

Molto bene anche le questioni lavorative e finanziarie. I Toro sono persone molto concrete e in questi giorni riusciranno a creare un tema solido e affiatato. La squadra perfetta per dare finalmente il via a un progetto che molti definiranno visionario ma che a partire da gennaio regalerà quattrini e soddisfazioni.

