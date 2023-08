Il supermercato in cui fare la spesa gratis: ecco come funziona 

Da pochi mesi esiste un supermercato in cui fare la spesa gratis, ovvero senza spendere nemmeno un euro, ecco di che cosa si tratta e come funziona.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento dei costi di materie prime e di prodotti alimentari esposti nei supermercati. In questo modo, moltissime persone si sono ritrovare in difficoltà nella vita di tutti i giorni anche solo per comprare da mangiare.

Le iniziative per aiutare chi si trova in situazioni instabili e precarie ci sono, come il supermercato in cui fare la spesa gratis, un aiuto concreto a chi non riesce ad arrivare a fine mese, chi è in crisi economica e non si può permettere nemmeno una spesa.

Esiste, però, una bellissima iniziativa che riesce ad essere preziosa in questi momenti e per queste famiglie. Vi diremo qui di seguito nell’articolo di che cosa si tratta entrando il più possibile nei dettagli.

Il supermercato in cui fare la spesa gratis: l’iniziativa

L’iniziativa di cui stiamo parlando in questo articolo è quella relativa al supermercato solidale in cui è possibile recarsi per fare la spesa senza spendere nemmeno un euro. È possibile farlo a Cassino dallo scorso aprile utilizzando come mezzo di scambio dei punti e non dei soldi.

Serve a oltre 250 famiglie della zona che si trovano in difficoltà economica e possono entrare e usufruire di questo servizio chi è munito di un’apposita tessera con la quale è possibile “spendere” un numero di punti ogni mese.

In questo supermercato sono presenti prodotti derivanti dagli esuberi dei supermercati tradizionali, prodotti con breve scadenza, tutto ciò che è stato donato e raccolto dai volontari delle associazioni. La struttura si chiama “emporio solidale” ed è un valido e concreto aiuto per moltissime persone ogni giorno.

I dettagli

Il progetto è stato reso possibile dalla Cooperativa Sociale Arca con la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Fondazione del Banco Alimentare.

Luigi Maccaro, Assessore ai Servizi Sociali di Cassino, ha dichiarato, inoltre, che tutti gli addetti sono persone con disabilità che si sono offerti di aiutare il prossimo. Dunque, si tratta di una sorta di doppia iniziativa solidale.

Al momento ci sono empori solidali anche a Milano e pian piano si stanno formando in altre città d’Italia. Questo è un segnale di speranza per chi vede un futuro buio. In realtà, gli aiuti ci sono e le persone con difficoltà economica non sono sole, ma supportate nel concreto.