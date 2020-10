Gli ultimi dati sullo stato dei ghiacciai e dei poli terrestri non ci fa sperare in bene. Sta emergendo infatti sempre di più il problema dello scioglimento delle calotte dei poli e dei pericoli che questo può portare. Oltre all’innalzamento del mare, i ghiacci contengono molti virus e gas ancora sconosciuti all’uomo, che potrebbero metterci in ginocchio e causare altre pandemie a livello mondiale. Uno dei pericoli dello scioglimento del permafrost è proprio questo, l’aumentare di malattie a noi ignote.

Cos’è il permafrost

Il permafrost è una condizione di ghiaccio perenne, sviluppato principalmente nelle aree del mondo dove questo la fa da padrone. Nord Europa, Russia, Alaska e mari glaciali sono soggetti a esso e alle sue peculiarità. La parola permafrost è composta dalle parole “permanent” e “frost”. Le due, tradotte, indicano la situazione di perenne ghiaccio che questa condizione porta con sé.

Una particolarità del permafrost è che la parte più profonda non può essere scongelata, mentre la parte più in superficie varia a seconda del periodo dell’anno. Sulle parti superficiali infatti possono crescere piante e muschi fondamentali per la vita degli animali artici. La parte superiore è soggetta anche alle stagioni che si susseguono durante l’anno.

I pericoli dello scioglimento del permafrost

Un altro dei pericoli dello scioglimento del permafrost è appunto la mancanza di queste piante necessarie per la vita delle popolazioni animali delle parti artiche e nordiche del mondo.

Un’altra cosa intrappolata per sempre nei ghiacci del permafrost è sicuramente il gas metano, che non riesce a uscire dal suo status di congelamento e viene custodito in una “bara di ghiaccio”.

Lo scioglimento del permafrost preoccupa molto gli scienziati perché non sappiamo bene cosa potrebbe accadere se tutti i ghiacci si sciogliessero. Ecco perché è necessaria una cultura ambientalista, che riduca le emissioni di anidride carbonica e restringa sempre di più il buco dell’ozono, quasi richiuso grazie agli sforzi fatti negli ultimi anni.