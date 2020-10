Ecco perché dovresti distribuire dei fogli di giornali sulle piante del tuo giardino

Prendersi cura del proprio giardino non è mai semplice. Molti di noi ne hanno uno in casa. E cerchiamo in tutti i modi di renderlo il più bello possibile. Si tratta di un’area importante della nostra casa. E noi vogliamo dare il massimo perché sia fantastica. Ma, a volte, sorgono dei problemi inaspettati. E noi ci ritroviamo in una situazione più grande di noi. In questi casi, è necessario sapere come arginare il problema. Per esempio, immagina quando il tuo pavimento esterno si rompe a causa dell’insorgere delle erbacce. È una situazione in cui nessuno di noi si vorrebbe trovare! Ed ecco perché dovresti distribuire dei fogli di giornale sulle piante del tuo giardino! Guarda cosa succede.

Erbacce, i danni che possono creare e come risolverli

Non è inconsueto che nascano delle erbacce nel nostro giardino. Infatti, non importa quanto impegno mettiamo nel curarlo. Questo problema può presentarsi a chiunque e in qualunque casa. E le conseguenze sono davvero poco piacevoli. Insomma, il nostro pavimento esterno che si rompe. I vasi di fiori completamente invasi da questo ospite sgradito. Nessuno di noi vorrebbe mai assistere a questa scena. Ecco perché dovresti distribuire dei fogli di giornale sulle piante del tuo giardino. Il problema sarebbe risolto in un attimo!

Ecco come puoi sopprimere le erbacce con dei fogli di giornale

I fogli di giornale in questo caso sono dei veri e propri alleati. Infatti, aiutano a prevenire la crescita delle erbacce. Come? Beh, è semplicissimo. Ti basterà coprire le erbacce con le pagine dei giornali. In questo modo non riceveranno la luce del sole di cui necessitano per crescere! Dopo aver distribuito i fogli del giornale, dovrai aggiungere del terriccio e un po’ di acqua. Così l’ambiente circostante alle erbacce sarà sempre più umido. Et voilà! Il gioco è fatto e il tuo giardino sarà salvo!