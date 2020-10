I baci di dama sono uno dei biscotti più tipici della tradizione piemontese. Come le paste di meliga, sono state inventate in una delle città del piemontese. Si sono sviluppate poi per tutta Italia, ottenendo un successo clamoroso. I baci di dama, un bacio biscottato, nascono in Piemonte. Forse a Tortona, dove un pasticcere decise di unire la ormai notissima farina di nocciole all’impasto dei biscotti per creare un nuovo tipo di biscotto.

Il biscotto, presentato al re Vittorio Emanuele II, venne subito preso a esempio di come andasse fatto un buon biscotto. Da lì la sua espansione si è propagata a macchia d’olio per tutta Italia.

Una variante famosa dei baci di dama è quella di Alassio, dove all’impasto viene aggiunto il cacao per rendere più golosa la sua frolla. In mezzo ai due biscotti, come per un bacio, c’è una crema di nocciole che unisce le due metà del biscotto e dà la caratteristica forma alla composizione. Ma vediamo insieme come realizzarli in casa!

Come realizzare i baci di dama, un bacio biscottato, in casa

Ingredienti:

300 gr di burro;

300gr di farina di nocciole;

Albumi 50 gr;

300 gr di zucchero;

Farina 00 300 gr;

Sale fino 3 gr;

Cioccolato per farcire 375 gr;

Per fare i baci di dama è necessario preparare una buona frolla, fatta con lo zucchero e il burro ben montati assieme. Aggiungere poi la farina di nocciole e l’albume d’uovo e il sale. Quando è tutto ben amalgamato aggiungete la farina normale. Ora prendete il vostro impasto, amalgamatelo bene e compattatelo. Spostatelo in frigo per tre ore circa. Con dei righelli, preparare delle sferette misurate accuratamente. Le sferette dovranno essere di due-tre cm circa. Posizionate le sferette su una leccarda da forno con su la sua carta per cuocere e infornate a 180° per 12 minuti, a forno statico.

Una volta pronte, lasciatele raffreddare e, con la sac a poche, riempite una semi sferetta di crema al cioccolato. Unite l’altra metà. I vostri baci di dama sono pronti.