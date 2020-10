Il forno a microonde fu inventato in America intorno agli anni 40. Da allora ha avuto un grande successo. Tutti lo usano sempre più spesso, ma forse non sai che se metti questi cibi nel forno a microonde rischi di farli esplodere. Vediamo allora quali sono.

Attenzione al peperoncino

Il peperoncino è la spezia che si usa in tanti piatti. Se volessimo riscaldare una pasta al sugo o una minestra a cui abbiamo aggiunto del peperoncino, allora meglio farlo in un tegame. Il peperoncino nel fornetto ad alte temperature può esplodere e diventare pericoloso. Inoltre quando si riscalda, si sprigionano dei fumi ustionanti e pericolosi per gli occhi. Fumi che, se respirati, possono provocare fastidi anche al tratto respiratorio.

Uova

Chi non ha ancora provato a cuocere le uova nel forno a microonde non lo faccia. Solo il 10% di queste non riuscirebbero ad esplodere, ma il tentativo al 90% dei casi si risolverebbe in un boom!

Attenzione anche alle uova sode messe a riscaldare perché diventerebbero un prodotto inutile per la salute, perdendo la maggior parte dei nutrienti.

Frutta e bacche congelate

A volte si congelano alcuni alimenti a polpa tenera come frutta e bacche. Questo per mantenere inalterate le loro proprietà vitaminiche, soprattutto in periodi dell’anno in cui non si trovano più. Tuttavia non bisogna mai scongelarli nel forno a microonde, perché le particelle d’acqua in improvvisa ebollizione, farebbero esplodere il tutto. Meglio farli scongelare a temperatura ambiente.

Prodotti con una base di latte acido

Sono per esempio lo yogurt e il latte fermentato. Li hai congelati e vuoi semplicemente riscaldarli? Ebbene se metti questi cibi nel forno a microonde rischi di farli esplodere. Oltre a perdere gran parte dei loro valori nutritivi.

Il riso

Se abbiamo cucinato del riso, soprattutto semplicemente solo del riso bianco, è meglio che non lo riscaldiamo nel fornetto a microonde. In generale i cereali, sotto l’impulso delle microonde, possono trasformarsi in piccoli proiettili esplosivi.

Inoltre l’aggiunta di nuovo calore oltre a quello di cottura, potrebbe dar vita a formazioni batteriche che potrebbero provocano un’intossicazione alimentare.

La carne

Se c’è da riscaldare carne imbottita, allora anche qui si rischia una piccola esplosione … di imbottitura. Infatti le microonde raggiungono prima l’interno e poi l’esterno del prodotto. L’interno con l’imbottitura potrebbe gonfiarsi e di conseguenza premere sulla parte esterna ancora dura, creando un’esplosione.

Bisogna fare dunque molta attenzione a mettere alcuni cibi nel forno a microonde.