Arriva l’estate e questa porta sempre nuove mode e trends. I sandali alti o bassi con gli infradito o a fascia, in estate li indossiamo quasi tutte perché con il caldo è impossibile rinunciarci.

Lascia il piede in gran parte scoperto, in modo da permettere un ricambio di aria evitando la sudorazione.

I sandali che vanno sempre di moda e non tramontano mai sono gli infradito, e che ci crediamo o no, furono inventati 3.500 anni fa dai faraoni ed erano già di gran moda!

Gli infradito erano all’epoca considerati degli status symbol, infatti venivano indossati solo dai ricchi, i sacerdoti e primo fra tutto i faraoni e le loro famiglie.

In questo articolo presentiamo, i particolari e colorati sandali appena arrivati sul mercato che ricordano l’alta moda, ma che costano meno di venti euro.

Questi sandali di tendenza sono alla portata di tutti, grazie al basso costo ed alla loro comodità.

Questo particolare modello di sandalo è stato proposto dal famoso brand spagnolo Stradivarius, col formidabile prezzo di 19,95 euro, accessibile a tutti.

Ecco i particolari e colorati sandali appena arrivati sul mercato che ricordano l’alta moda, ma che costano meno di venti euro

Sono sandali bassi coloratissimi, dalla punta quadrata, e la particolarità sta nell’avere l’infradito imbottito che li rende perfetti e comodi da portare.

I colori a disposizione sono tanti, e vanno dal bianco al nero con delle tonalità pastello.

La punta quadrata li rende perfetti da portare, sia con le gonne che con pantaloni e jeans.

Possono essere calzati per delle occasioni speciali con gonna lunga ma anche corta, e una blusa elegante.

Grazie ai particolari colori, avremo una sorta di punta di luce sulle mise leggere che andremo ad indossare, in modo da renderle uniche e particolari.

Il brand spagnolo ha saputo cogliere il trend primavera estate 2021 proposto da Rejina Pio.